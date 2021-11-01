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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. تدريبات خفيفة للأساسيين وتألق عبد الشافي وحازم وأوناجم

مران الزمالك
مران الزمالك

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في لقاء طلائع الجيش، لفقرة تدريبات خفيفة خلال مران اليوم الإثنين، كما خضع باقي لاعبي الفريق لتدريبات بدنية تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال.


وركز البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس المرمى على التسديد من مسافات بعيدة خلال مران اليوم والذي شهد المران تألق الثنائي محمد أبو جبل ومحمد عواد حارسي الفريق.

وفى سياق متصل خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية خلال مران اليوم ، كما شارك في التقسيمة اللاعبون البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء طلائع الجيش بشكل أساسي والناشئين وشهدت التقسيمة تألق محمد أوناجم ومحمد عبد الشافي وحازم إمام.

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على متابعة التقسيمة التي أدارها جوزيه فرناندو مدرب الأحمال.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحصد الزمالك 6 نقاط في أول جولتين من الدوري بعد الفوز على إنبي وطلائع الجيش.

نادي الزمالك طلائع الجيش محمد أبو جبل محمد عواد محمد أوناجم محمد عبد الشافي باتريس كارتيرون

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