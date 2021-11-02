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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالى منطقة أبوزعبل فى القليوبية يستغيثون من تهالك الرصف منذ عدة سنوات

صدى البلد

اشتكى أهالي منطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة فى محافظة القليوبية ، من تهالك الطرق منذ عدة سنوات، وسط معاناة الأهالي؛ لعدم إدراج المسئولين لشوارع المنطقة ، ضمن خطط الرصف.

 

وقال المواطن أمير محمد ، فى رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى أشد المعاناة نحن اهالي منطقة أبو زعبل التابعة الى مركز الخانكة فى محافظة القليوبية  من تهالك الرصف فى شوارعها  وعدم صلاحيتها للسير عليها ، وهو ما يؤدى لكثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، ويؤدي إلى تدمير السيارات".

 

وأضاف: "على الرغم من معاناة الأهالي، إلا أن الطرق خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة"، مطالبًا برصف الشوارع أو الوصول لحل بعدما استعانوا بكل المسئولين ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء ومياه الأمطار التى تغرق الشارع دائما ، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فى الشارع على الأقدام".



وناشد القارئ المسئولين بالمحافظة والجهات المختصة التدخل وتحديد ميزانية لرصف الشوارع لتسهيل حركة الأهالى.


للتواصل مع الشاكى من خلال رقم 
0 127 822 6630


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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القليوبية خطط الرصف تهالك الطرق رصف الشوارع تدمير السيارات مركز الخانكة

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