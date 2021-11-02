فساد الاتحاد.. النواب لـ أحمد مجاهد: اعتذارك غير مقبول

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إن اللجنة أعطت مهلة أسبوعين للوزارة والاتحاد لنفي تهم الفساد، مضيفا أن أحمد مجاهد أرسل جواب غير مقبول للمجلس يعتذر عن الحضور.



وأكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن أحمد مجاهد "هرب" من جلسة اليوم بمجلس النواب ونقول له "اعتذارك غير مقبول"، مشيرا إلى أن المواطنين مهتمون بمشاكل اتحاد كرة القدم وما سنصل إليه في جلساتنا.



وتابع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن اكتشفنا وجود مخلفات منذ عام 2004 في فضيحة صفر المونديال أشخاص مازالوا متواجدين، لافتا إلى أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ارتكب "التدليس".



وأكمل الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، أن التزامنا بالمواثيق والقوانين في مناقشة الوزارة واتحاد كرة القدم، متابعا أن المهندس حسام عوض استقال وهناك شائعات أن اليبب هو اعتراضه على تلاعبات حدثت في تسجيل اللاعبين.