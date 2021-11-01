دبي تطلق صندوقين بقيمة 3 مليارات درهم كصانع للسوق المالية

أعلنت دبي، الاثنين، إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها.

وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس وزراء الإمارات وزير المالية، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "اعتمدنا في اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة.. السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون".

وأضاف: "اعتمدنا اليوم إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، نريد التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة".

وتابع "دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع.. نحن ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالميا وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولدينا أحد أكبر بورصات الذهب ونحن أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولدينا بورصات لتداول هذه السلع. محطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل".

واستطرد "سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال.. الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون.. وتوجيهات محمد بن راشد «ا أحد فوق القانون".

وقرر الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وام.

ومن شأن هذه الخطوة، دعم القطاع المالي في الإمارة، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.