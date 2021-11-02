طارق العشري: ندمت على تدريب الشعب الإماراتي.. وواجهت انتقادات بسبب نجلي

قال طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش، إنه نادم على تدريب فريق الشعب الإماراتي.

وأوضح طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" ندمت على تدريب نادي الشعب الإماراتي، وواجهت انتقادات بسبب نجلي أحمد، على الرغم من أنه مدرب حاصل على جميع الشهادات".



في سياق اخر، أشاد طارق العشري المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش بمستوى أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك خلال الموسم الحالي.

وأضاف طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" أحمد سيد زيزو هو رقم واحد فى نادي الزمالك وأكثرهم التزامًا فى الملعب".

وأضاف:" باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك ناجح مع الفريق ولديه ثقة كبيرة مع اللاعبين وقريب ومحبوب منهم".