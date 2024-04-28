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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بينهم مجهولون.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص وملاكي بطريق «المنصورة دكرنس»

ارشيفيه
ارشيفيه

استقبل مستشفى المنصورة الدولي بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية جثامين 5 متوفين بينهم ثلاثة مجهولو الهوية لعدم وجود بطاقات أو هويات حوزتهم،  وتم نقل 8 مصابين لتلقي العلاج بالمستشفى جراء وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بالمواجهة مع سيارة ملاكي على طريق (المنصورة - دكرنس
والضحايا هم: "محمد البحيري مختار،30 عامًا،  وشقيقه ابراهبم محسن عارف الجنايني، سارة يحيى 24 عاما و3 آخرين دون هوية.
ووصل استقبال المستشفى 8 مصابين وهم: "السيد محمد ابراهيم العيسوى 27 عامًا، مقيم المنزلة، مصابًا باشتباه نزيف بالمخ، واحمد مسعد محمد السيد 19 عامًا مقيم المنزلة مصابًا بخلع بالكتف الايمن، و احمد زكريا فراج، 22 عامًا مقيم قرية شها مركز المنصورة مصابًا بجرح قطعى بالراس بطول 4 سم، ونورا عبده المهدى 21 عامًا مفيمة المنزلة اشتباه ما بعد الارتجاج، وخميس محمد على العيسوى 17 عامًا، مقيم المنزلة رمصاب كدمات متفرقة بالجسم، ناهد سعد الدين ابو العينين، 55 عامًا، مفيم المنزلة مصاب بكسر بالحوض، و عبده محمد المهدى الفقى 60 عامًا، مقيم المنزلة مصاب بارتجاج في المخ، و محمد البحيرى المهدى 30 عامًا، مقيم قرية شها مصابًا بكسر بالجمجمة.

وتلقت مديرية امن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة المنصورة ببلاغ الأهالي لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أمام قاعة حفلات أبوباشا بالقرب من قرية شها دائرة المركز ووجود متوفين ومصابين على طريق (المنصورة - دكرنس).

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين وقوع حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي على طريق شها طريق (دكرنس المنصورة ) أمام قاعة ابو باشا .

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