أجهزة طبية حديثة لدعم المنظومة التشخيصية بالتأمين الصحي بالبحر الأحمر

شهدت منظومة التأمين الصحي بمحافظة البحر الأحمر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات التشخيصية، مع دخول أجهزة طبية حديثة الخدمة داخل عيادة الغردقة الشاملة، في إطار خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء الطبي وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الداعمة لتحديث القطاع الصحي، وبالتوازي مع سياسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الرامية إلى الاعتماد على أحدث التقنيات الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومتابعة مباشرة من الدكتور ياسر شعبان، مدير عام التأمين الصحي بالمحافظة.

وضمن هذا السياق، نظّمت المنطقة فعالية علمية تعريفية لاستعراض الإمكانات الفنية لجهاز تحليل السكر التراكمي (HbA1c)، إلى جانب جهاز ERma pcE21N المتخصص في إجراء تحليل صورة الدم الكاملة (CBC) باستخدام أنظمة آلية متقدمة تضمن السرعة والدقة في النتائج.

وقد تم توريد الجهازين مؤخرًا وبدء تشغيلهما رسميًا داخل معامل العيادة، بما يعزز القدرة التشخيصية خاصة لمرضى السكري والأمراض المرتبطة بالدم.

وتناول اللقاء شرحًا عمليًا لآليات التشغيل، ومعايير الجودة المعتمدة، وأهمية الاستخدام الأمثل للأجهزة الحديثة في تقليل نسب الخطأ ورفع كفاءة التشخيص المبكر، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين مسارات العلاج والمتابعة الطبية.

وشهدت الفعالية نقاشات موسعة بين الفرق الطبية والفنية، تم خلالها الرد على الاستفسارات وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات المعملية، بما يتماشى مع المعايير الطبية العالمية.

وفي ختام اللقاء، ثمّن الدكتور ياسر شعبان جهود جميع المشاركين، معربًا عن تقديره للدكتور محمد حمزة والدكتور أحمد الساهي من إدارة المعامل الطبية بالهيئة، لدورهم في دعم معامل المنطقة ومتابعة تطويرها ميدانيًا.

كما أشاد بالعمل الجماعي لإدارة المعامل، وفريق معمل عيادة الغردقة الشاملة، وإدارات التمويل والمخازن والشئون الطبية، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالخدمة الصحية.

ويأتي تنظيم الفعالية تحت إشراف الدكتورة ليلى عبد الفتاح، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، ضمن خطة تدريب مستمرة تستهدف تنمية مهارات الكوادر الطبية والفنية، ومواكبة التطور المتسارع في تقنيات التشخيص المعملي.