كل شوية يطلعولنا بحاجة.. وزير الخارجية: الفترة المقبلة مهمة بملف حقوق الإنسان
وزير الخارجية أمام تضامن الشيوخ: مصر تتبع مبدأ الدبلوماسية الوقائية في ظل التحديات العالمية
الجالية المصرية بالأردن تدلى بأصواتها بعمان والعقبة بـ انتخابات النواب
أفضل 5 سيارات كروس أوفر 2025 في مصر.. صور وأسعار
وزير الخارجية: لابد من التنسيق بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الفترة المقبلة
لليوم الثاني.. الجالية المصرية بالكويت تدلى بأصواتها بانتخابات مجلس النواب
قطع المياه لحين الإصلاح.. كسر مفاجئ بخط الحي السابع بمدينة نصر
وقوع مصابين.. حريق بعقار سكني في حي الفيروز ببورسعيد
عون: شبح الحرب بات بعيدا عن لبنان
الطقس اليوم.. أمطار خفيفة بعد ساعات على هذه المحافظات
وزير الخارجية: يجب تكثيف دبلوماسية البرلمان والاشتباك مع برلمانات العالم
كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد
محافظات

صحة البحر الأحمر: تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة قريبا

ابراهيم جادالله

في خطوة تعكس توجه وزارة الصحة نحو التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، بدأ الإعداد الفعلي لتشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، وذلك عقب اجتماع موسع عقده الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، لمناقشة تفاصيل الخطة التشغيلية تمهيدًا لانطلاق العمل داخل الوحدة.

الاجتماع شهد مشاركة كل من الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام، إلى جانب الدكتور جمال مغربي والدكتورة دينا، حيث جرى بحث مختلف الجوانب المتعلقة بتجهيز وتشغيل الوحدة الجديدة وفق أسس علمية وتنظيمية دقيقة.

وتناول اللقاء عرضًا شاملاً للتصور المقترح للتشغيل، شمل الهيكل الإداري والوظيفي للوحدة، وآليات توزيع الأدوار، بالإضافة إلى مناقشة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لضمان جاهزية كاملة، سواء على مستوى الأجهزة والمستلزمات الطبية أو توافر الفرق الطبية والتمريضية المؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل بروتوكولات العلاج المعتمدة، ووضع آليات واضحة لسير العمل داخل الوحدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة في التدخلات القلبية.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وفق الضوابط المعتمدة، باعتبارها ركيزة أساسية لتقديم خدمة علاجية آمنة تسهم في تقليل قوائم الانتظار وتحسين فرص إنقاذ المرضى في التوقيت المناسب.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي كذلك على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف أقسام المستشفى، مع المتابعة الميدانية الدورية لمراحل التشغيل الأولى، لضمان انتظام العمل والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحر الأحمر.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة

