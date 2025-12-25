صحة البحر الأحمر: تشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة قريبا

في خطوة تعكس توجه وزارة الصحة نحو التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة، بدأ الإعداد الفعلي لتشغيل وحدة القسطرة القلبية بمستشفى الغردقة العام، وذلك عقب اجتماع موسع عقده الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، لمناقشة تفاصيل الخطة التشغيلية تمهيدًا لانطلاق العمل داخل الوحدة.

الاجتماع شهد مشاركة كل من الدكتورة رشا عادل مدير عام الطب العلاجي، والدكتور كريم الشبراوي مدير مستشفى الغردقة العام، إلى جانب الدكتور جمال مغربي والدكتورة دينا، حيث جرى بحث مختلف الجوانب المتعلقة بتجهيز وتشغيل الوحدة الجديدة وفق أسس علمية وتنظيمية دقيقة.

وتناول اللقاء عرضًا شاملاً للتصور المقترح للتشغيل، شمل الهيكل الإداري والوظيفي للوحدة، وآليات توزيع الأدوار، بالإضافة إلى مناقشة المتطلبات الفنية والطبية اللازمة لضمان جاهزية كاملة، سواء على مستوى الأجهزة والمستلزمات الطبية أو توافر الفرق الطبية والتمريضية المؤهلة للتعامل مع الحالات الحرجة.

كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل بروتوكولات العلاج المعتمدة، ووضع آليات واضحة لسير العمل داخل الوحدة، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتحقيق أعلى معدلات الأمان والكفاءة في التدخلات القلبية.

وخلال الاجتماع، شدد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة والسلامة، وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى وفق الضوابط المعتمدة، باعتبارها ركيزة أساسية لتقديم خدمة علاجية آمنة تسهم في تقليل قوائم الانتظار وتحسين فرص إنقاذ المرضى في التوقيت المناسب.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي كذلك على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف أقسام المستشفى، مع المتابعة الميدانية الدورية لمراحل التشغيل الأولى، لضمان انتظام العمل والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمواطني محافظة البحر الأحمر.