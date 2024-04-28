الأقباط بالغردقة يحتفلون بأحد الشعانين وسط إجراءات أمنية مشددة

شهدت مدينة الغردقة صباح اليوم فرحة واحتفالات مميزة بمناسبة أحد الشعانين، المعروف أيضًا بـ"السعف".

و انتشرت الأجواء الاحتفالية في جميع كنائس المدينة السياحية.

وجاءت هذه الاحتفالات وسط توافد كبير من الأقباط للمشاركة في الصلوات والتأملات داخل كنائسهم.

وشهدت الشوارع المحيطة بالكنائس انتشارًا لبائعي السعف، حيث قاموا بصنع مجسمات مختلفة وصلبان من السعف، احتفالًا بهذه المناسبة الروحية المميزة. وكانت الفرحة تغمر الوجوه وسط هذا الانتشار الكبير للسعف وسط الأجواء الصوتية التي عمت المنطقة.

وفي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، ترأس القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، قداس أحد الشعانين، وسط حضور جماهيري كبير من المؤمنين والزوار.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الأمنية اتخذت إجراءات أمنية مشددة حول كافة الكنائس، بهدف ضمان سلامة وأمان المواطنين والمشاركين في الاحتفالات، وذلك في إطار الاحتفال الروحي السلمي بأحد الشعانين.