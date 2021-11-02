تؤثر على الرحم.. أضرار ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي

تلجأ بعض الفتيات إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والتي تزيد من الاناقة والشياكة لدى النساء، ولكن لا تعلم الكثير منهن الأضرار الصحية التي تصيبها عند ارتداء الحذاء ذات الكعب العالي؛ لذا قدم موقع "bright side" أضرار ارتداء الحذاء ذات الكعب العالي.

1- التأثير على القدم :

تعاني القدم كثيراً عند ارتداء الكعب العالي ، حيث أن جوانب القدم تكون معظمها داخل الحذاء ، وكلما زاد الضغط والإحتكاك يصبح حجم إصبع الإبهام أكبر، كما أنه يتسبب في ظهور البثور و الشعور بالحرقان في الجلد فهو يؤثر على البشرة بشكل عام.

و ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر مع زيادة الضغط؛ يسبب الإجهاد والتورم في أعصاب القدم، كما يسبب تورم المنطقة الأمامية من القدم.

2- آلام المفاصل :

يسبب ارتداء الكعب العالي توقف الدورة الدموية الطبيعية أثناء المشي، لأنه يسبب تأطير القدم في وضع مستقيم وذلك يضغط على الركبة أثناء الحركة مما يسبب آلاما في عضلات المفاصل، وقد يصل الى حدوث التهابات المفاصل الحاد المزمن عند لبس الكعب العالي بشكل مستمر.

3- التأثير على توازن الجسم:

يؤثر ارتداء الكعب العالي على توازن الجسم بشكل كبير ، حيث أن الجزء السفلي يميل الى الأمام و يؤثر على توازن الجزء العلوي ،والرجوع الى الوراء يؤثر بشكل كبير على توازن الجسم لأن هذه الوضعية غير طبيعية او صحية و يمكن أن تؤدي للوقوع و التواء الكاحل.

اضرار ارتداء الكعب العالي يوميا:

-يسبب التغير التشريحي والوظائفي للعمود الفقري، بسبب التوزيع غير الصحيح لوزن الجسم وإمالة الجسم بشكل غير طبيعي.





-يزيد من حدة التقوس في العمود الفقري، حيث أن جسم المرأة مقوس بطبيعته، وعند انتعال الكعب العالي فإن الجزء الخلفي من الأردافيرتفع إلى أعلى ومركز الثقل يتحرك إلى الأمام وتظهر الام الظهر.





-يزيد من خطر الإصابة بالانزلاق الغضروفي.





-يزيد احتمالية تاكل غضروف الركبة، بسبب الوزن الكبير الذي تحمله نتيجة للتقسيم غير المتوازن لوزن الجسم.





-ظهور تشوهات مختلفة بمبنى عظام أصابع القدمين.





-تضرر الرحم بسبب تضييق الزاوية بين الفخذ والحوض، وزيادة خطر الإصابة بالنزيف أثناء الحيض، وزيادة ظهور أعراض ما قبلالحيض.





-الإصابة بالجروح في أصابع القدم وهذه من أضرار الكعب العالي الشائعة جدًا.





-الشعور بالحرقان في أصابع القدمين وهي ظاهرة عصبية، بسبب الضغط المستمر للحذاء على الأصابع.





-زيادة احتمالية الإصابة بالكسور والالتواءات الناتجة عن السقوط بسبب عدم الاتزان.