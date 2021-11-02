مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

كشف العقيد العجمي علي أحمد العتيري، المكلف بحماية وتأمين سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حقيقة ترشحه لانتخابات الرئاسة الليبية.

وكتب العتيري في منشور على فيسبوك: لقد كثرت التسأولات والأحاديث والتكهنات حول الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، وهل هو بصحة جيدة أم لا؟، وهل سيخوض الانتخابات أم لا؟، وغيرها من الأقوال، والأقاويل منها ما هو تضليل، ومنها ما هو حقد، ومنها ما هو أمل".

وأضاف: ولهذا، ورغم بعدي الطويل عن الكتابة في هذا الموضوع؛ أود أن أطمن الجميع بأن سيف الإسلام في صحة ممتازة وفي أحسن حال، وأنه متواصل مع الكثير من الأحرار والشرفاء ممن يسعون إلى قيام الدولة وانتشالها من مخالب الاستعمار والعبودية ومن أفكار وتوجهات العملاء والخونة الذين باعوا الوطن من أجل الكراسي والمصالح وحفنة من المال.

وتابع المكلف بحماية وتأمين سيف الإسلام القذافي،: سيف الإسلام بعون الله وتوفيقه، سيتقدم ويترشح للانتخابات الرئاسية، مثله مثل أي مواطن ليبي، ولا يوجد حتى الآن ما يمنع ترشحه أو تقدمه للانتخابات.

واختتم العقيد العجمي علي أحمد العتيري، منشوره: وفي النهاية، الكلمة لليبيين، ومن يريدون رئيسا لهم، فالأمر الأول والآخر للشعب بعون الله وتوفيقه، ورغم محاولة الكثيرين عرقلة مطلب الليبيين ورغبتهم بالخروج من اللادولة إلى دولة، وحتى وإن أُجِّلت الانتخابات؛ فالترشح وارد، مهما كانت الأسباب، والتوفيق من عند الله.