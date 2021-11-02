إيقاف 4000 من العاملين الصحيين في بريطانيا عن العمل بسبب التلقيح

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية، إيفيت داث، عن إيقاف 4000 من موظفي الرعاية الصحية غير الملقحين هذا الأسبوع بأجر كامل عن العمل.

ويبلغ عدد العمال الذين رفضوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" البالغ عددهم 4000 عامل حوالي ثلاثة في المائة من إجمالي القوى العاملة الصحية في كوينزلاند.

وفي حديثها أمس الاثنين، قالت داث إن هناك 7000 شخص لم يتم تطعيمهم بالكامل بعد، لكن 3000 منهم كانوا في إجازة خدمة طويلة أو إجازة أمومة.

وزعمت وزيرة الصحة أنها واثقة من أن قوة العمل البالغة 110 آلاف شخص يمكنها تحمل الخسارة قائلة "كنا نتوقع ذلك". وقالت: "ستكون هناك بعض الاضطرابات، لكننا ندير تلك الاضطرابات، كنا نخطط لذلك".

وتابعت: "لدينا عدد من الموظفين الذين سيخضعون الآن لعملية عرض السبب وسنضع تدابير لإدارة أي نقص في القوى العاملة قد يحدث."

بموجب إرشادات كوينزلاند الحالية ، يجب أن يكون أي شخص يعمل في نظام الرعاية الصحية بالولاية قد تلقى جرعته الأولى بحلول 30 سبتمبر وجرعة ثانية بحلول أواخر أكتوبر.