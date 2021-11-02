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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الإسكندرية: تسلم 40 ألف جهاز تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

دكتور محمد سعد مدير
دكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية  التربية والتعليم في الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، إنّ الإسكندرية تسلَّمت حصتها من أجهزة الحاسب اللوحي ( التابلت ) بواقع ( 40289 ) جهاز تابلت، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وأضاف “سعد”، في تصريحات اليوم، أنه تم استلام المخصّصات من الأجهزة بالمخازن المركزية لمديرية التربية والتعليم وتم تسليمها لمخازن الإدارات التعليمية الثماني ليتسنى تسليمها للمدارس الثانوية لتتولّى بدورها تسليمها لطلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة ومعلمي المواد الدراسية الأساسية بالمدارس الحكومية وفق القرار الوزاري 344 لعام 2018 بما شمل من تعليمات وضوابط يلتزم بها الجميع لتكتمل المنظومة ولضمان نجاح منظومة تطوير التعليم.

 

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وشدَّد مدير المديرية على اتباع الإجراءات القانونية والاشتراطات التى وضعتها الوزارة .

 

وأكّد ضرورة توافر المستندات المطلوبة وهى أصل بطاقة الرقم القومى وصورة منها ، وأصل شهادة ميلاد الطالب، والرقم القومى له وصورة طبق الأصل معتمدة من المدرسة، على أن يكون التابلت المسلم للطالب عهدة شخصية لحين انتهاء الدراسة بالمرحلة الثانوية ويعتبر بعدها هدية للطالب في حين أنه يعتبر عهدة شخصية للمعلم أو الإداري طوال فترة عمله بالتعليم الثانوي دون تغيير طبيعة العمل مع الأخذ في الاعتبار أن التابلت لمعلمي المواد الدراسية الأساسية وفق القرار الوزاري. 

 

كما شدَّد على ضرورة تسليم التابلت للطلاب وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان حفاظًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

الاسكندرية تطوير التعليم التعليم الثانوى العملية التعليمية المدارس الحكومية محافظ الاسكندرية محمد سعد الإدارات التعليمية التابلت

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