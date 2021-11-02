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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بغرض الإلتحاق بجامعة الأزهر.. قبول دفعة جديدة لتعلم اللغة العربية بمركز الشيخ زايد

مركز الشيخ زايد بجامعة
مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

أعلن مركز الشيخ زايد بالأزهر الشريف، قبول دفعة جديدة من الراغبين في تعلم اللغة العربية بغرض الالتحاق بجامعة الأزهر الشريف وكذلك الراغبين في تعلم اللغة العربية لأغراض خاصة، علمًا بأن الاختبار والدراسة عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

 

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وأعلن مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر، أنه سوف يتم تحديد الدراسة طبقًا لاختبار يحدد مستوى الدارس، ويمنح المركز شهادات معتمدة تتيح للخريج الدراسة بالكليات الشرعية والعربية على مستوى العالم، كما أن شهادات المركز معتمدة ويمكن توثيقها من وزارة الخارجية المصرية.

للحجز من هنا

نبذة عن مركز الشيخ زايد

 

ويعتبر مركز الشيخ زايد  مركز عالمي لتعليم الفصحى لغير الناطقين بها طبقا لمعايير الجودة العالمية لتعليم اللغات الثانية، ويوفر أفضل العناصر من الهيئة التدريسية والخبراء المؤهلين لتنفيذ وتطبيق أحدث المناهج والمواد التعليمية؛ باستخدام أفعل مداخل التدريس وطرائقه وفنياته، وتفعيل الوسائط والتقنيات التعليمية الحديثة، وذلك استهدافا لتمكين الدارسين من اللغة العربية استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة بالمستوى الذي يؤهلهم للدراسة بالأزهر الشريف، ولاستعمال اللغة العربية مع أبنائها في شتى مجالات النشاط الإنساني، ويسهم المركز المساهمة في إعداد اختبار كفاءة لغوية وبرامج تعليمية إلكترونية.

رؤية مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

 

1ـ إعداد طالب متمكن من مهارات اللغة العربية الفصيحة ـ استماعا وتكلما وقراءة وكتابة.

2ـ تأهيل الطالب لمتابعة الدراسة بكليات جامعة الأزهر الشريف.

3ـ إعداد مواد تعليمية أساسية تتمثل بشكل رئيس في كتاب أساسي يصدر باسم الأزهر الشريف.

4ـ إعداد مواد تعليمية مختلفة تتعد بتعدد الجنسيات واللغات والأغراض.

5ـ استخدام تقنيات التعليم والتعلم الحديثة داخل المركز وبرامج إلكترونية E-Learning.

6ـ إعداد اختبارات علمية منضبطة للقبول ولتحريك المستويات وإنهائها.

7ـ إعداد اختبار دولي في الكفاءة اللغوية (اختبار معياري موحد).

8 ـ إعداد برامج تدريبية للمعلمين الراغبين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمعدين لذلك.

 

أهداف مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

 

1-تقديم الخدمة للطلاب الوافدين لتعلم اللغة العربية تمهيدا لالتحاقهم بجامعة الأزهر.

2-تقدم للباحثين من غير العرب لتعلم اللغة العربية.

3-تقدم خدمة أعضاء البعثات الدبلوماسية الراغبين في تعلم اللغة العربية.

4-تقدم خدمة للطلاب الوافدين بالجامعات الأخرى.

5-تدريب المدرسين وتأهيلهم معرفيا ومهنيا.

6-توسع الخدمة لتقديمها خارج مصر عن طريق افتتاح فروع بالخارج.

7-بلورة وتطوير اختبار معياري عالمي.

8-إعداد منهج أزهري لتعلم اللغة العربية وفقًا لأحدث النظم التربوية والتعليمية وذلك من تلك البرامج.

9-تطوير برنامج تعلم العربية عن طريق التعليم عن بعد.

إمكانيات مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

 

خصص للمركز مبنى يشمل على:

تسع عشرة حجرة دراسة.
ثلاثة معامل صوتية.
حجرتين تدريس مصغر.
قاعة لاستراحة المعلمين.
قاعة استراحة للطلاب وأخرى للطالبات.
قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات العلمية.
هذا إلى جانب المبنى الإداري الذي يتضمن

مكتب المدير العام.
إدارة شئون التعليم.
إدارة الشئون الإدارية والمالية وشئون الطلاب.
إدارة تكنولوجيا المعلومات.
المكتبة.
 

مركز الشيخ زايد الازهر الشريف قبول دفعة جديدة تعلم اللغة العربية أهداف مركز الشيخ زايد بجامعة الأزهر

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