جامعة الأزهر تقرر قبول طالبات الوجه البحري في السكن الاقتصادي

أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر إستيعاب أكبر عدد من الطالبات المتقدمات للسكن الجامعى بالمرحلة الأولى ورفع المعاناه عن كاهل أولياء الأمور، وقبول الطالبات الحاصلات على تقدير جيد بالوجه البحرى بالفرقة الأولى والثانية الكليات العملية والراغبات فى الإلتحاق بالسكن الإقتصادى.

وناشدت جامعة الأزهر، الطالبات الإستعلام عن القبول بالسكن الجامعى عبر موقع خدمات الجامعة وطباعة إستمارة الإلتحاق بالمدن الجامعية والتوجه إلى مبنى أبو بكر.

المرحلة الثانية لتنسيق المدن الجامعية

وانطلقت اليوم الثلاثاء، المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر، ولمدة عشرة أيام.

ويتاح التقدم، للطلاب القدامى ( فرق نقل- فرق نهائيه) والمتخلفين عن التقدم فى المرحلة السابقة علاوة على الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (الملتحقين الجدد بالكليات المختلفة بالعام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢م. الفرقة الأولى ).



ويراعى الحصول على لقاح فيرس كورونا حيث أنه شرط أساسى للقبول بالمدن الجامعية.

رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات للمدينة الجامعية



وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، قرارات مهمة؛ للتيسير على الطلاب والطالبات تضمنت: سرعة الإعلان عن الأسماء المقبولة بالمدن الجامعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكينهم بعد التحقق من حصولهم على التطعيم.

وتم توجيه الدعوة لمسئولي بنكي: مصر، والأهلي المصري؛ لبحث سبب عدم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بالكامل .

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري؛ للوقوف على سبب تأخر إعلان نتيجة التنسيق لبعض الطلاب، وتحويل المتسبب للتحقيق العاجل، وتكليف رئيس الإدارة المركزية للمدن ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم بسرعة الانتهاء من مراجعة الكشوف بصورة نهائية.

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف نواب الفروع لمتابعة سرعة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الطلاب في المدن؛ للوقوف على المشاكل ومحاولة حلها، وتلقي المقترحات، والرد على الاستفسارات ومتابعة ما تبقى من صيانة حتى تعمل المدينة بكامل طاقتها.



و قرر تكليف رعاية الشباب في الكليات بالتواصل مع الطلاب غير المقتدرين؛ لتقوم الجامعة بسداد رسوم الدراسة عنهم من خلال صندوق التكافل الطلابي .

