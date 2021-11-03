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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو يتصدر تويتر بعد تألقه مع مانشستر يونايتد أمام أتالانتا

رونالدو
رونالدو


 

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رونالد بعد تألقه مع فريقة مانشستر يونايتد امام مضيفه أتالانتا والذي انتهي بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي :‏
 

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعادل مع أتالانتا الإيطالي بهدفين لمثلهما..  في المباراة التي جمعتهما  في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سكوت ماكتومناي كان قريبًا من هز الشباك لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة، عندما سدد تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتلمس أحد مدافعي أتالانتا وتغير اتجاهها، لترتطم بالقائم.

وفي الدقيقة 12، استطاع جوسيب إيليشيش تسجيل الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 12، عندما تلقى تمريرة من الجانب الأيسر من زميله دوفان زاباتا، ليسدد الكرة بباطن القدم، والتي تعامل معها ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد بشكل سيء، لتدخل الشباك.

وفي الدقيقة 36، تعرض الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد للإصابة، ليتم استبداله بزميله ماسون جرينوود.

وفي الدقيقة 45، استطاع كريستيانو رونالدو تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بعدما هيأ له برونو فيرنانديز الكرة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني، سجل الكولومبي دونفان زاباتا الهدف الثاني لـ أتالانتا في الدقيقة 58 بعد تلقيه تمرية طولية من بالومينو، كسرت مصيدة التسلل.

محاولات مانشستر يونايتد للتسجيل استمرت، وأبى رونالدو أن يترك سولشاير وفريقه يتلقون الخسارة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 91 بتسديدة رائعة على الطائر، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السابعة في  صدارة ترتيب المجموعة السادسة، ورصيد أتالانتا للنقطة الخامسة في المركز الثالث.

كريستيانو رونالدو دور المجموعات رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مانشستر يونايتد الإنجليزي البرتغالي كريستيانو رونالدو بطولة دورى أبطال أوروبا

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