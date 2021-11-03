الموت غيَّبك بالجسد بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا.. نجوم الفن ينعون الفنان السوري صباح فخري

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، على نعي الفنان السوري القدير صباح فخري الذي رحل عن عالمنا امس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ88 عاماً، حيث نشروا صور الراحل مرفقة بكلمات حاولوا من خلالها إظهار خسارة الطرب الشرقي الأصيل التي لا تعوض.

نشر الفنانة هند صبري صورة للراحل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور "انستجرام" وعلقت عليها قائلة:"صوت يخترق الزمن و المكان و يختزل سحر الشرق و عطر الشام .. الله يرحمه و يدخله فسيح جناته.. العظيم #صباح_فخري في ذمّة الله".

بينما عبر الفنان باسل الخياط، عن حزنه الشديد برحيل الفنان السوري صباح فخري، ونشر صورة له عبر "انستجرام"، وعلق عليها قائلا:" إنا لله وإنا إليه راجعون صوت في قلب ووجدان الذاكرة صوت لايموت عريق أصيل بعيد بعيد لما بعد الحدود أي حدود، العود والقانون والكمان والناي في حزن وستبقى تغني صوتك الى الأبد.



رحمك الله عزائي لأسرتك الكريمة ولحلب العظيمة ولكل محبيك".



كما علقت الفنانة مادلين مطر، على خبر وفاة الفنان السوري صباح فخري ببعض الكلمات المؤثرة، قائلة:"صباحنا رحل ‫#صباح_فخري‬ بيبقى صوتك مخلد بالذاكرة .. الله يرحمك 🙏 تعازينا الحارة لعائلة الفقيد 😢".

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وكتبت نانسي عحرم عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، قائلة: "‏صحيح الموت غيَّبك بالجسد، بس ما رح يقدر يغيبك من ذاكرتنا و ذاكرة الفن والطرب العربي الاصيل، وداعاً ملك ملوك الطرب... ‎#صباح_فخري.



وكتب أيضاً الإعلامي نيشان، عير موقع "تويتر"، قائلاً :"‏رَحَل صباح فخري وارتَحَلَ إلى جوار ربّه سَتَبقى فخرًا للغناء العربي الشّرقي الأصيل، صباحُ حلب الشّهباء حزين البقاء لله".



واعربت الفنانة نادين نجيم نسيب عند حزنها وكتبت عبر حسابها علي "تويتر": "‏خسارة كبيرة رحيل العملاق صباح فخري بس الفن والسيرة الفنية والتاريخ ما بيموتوا بضلّو عايشين بذاكرة الناس. الله يرحمك وتعازينا الحارة للشعب السوري والعربي.



ونعي المطرب وائل جسار الفنان صباح فخري وكتب عبر حسابه علي تويتر: " ‏ملك القدود الحلبية، خسارة كبيرة للفن العربي وداعًا للعظيم ‎#صباح_فخري".



كما علقت الفنانة نجوي كرم علي وفاة صباح فخري قائلة "‏خسارة ما بتتعوّض لكلّ بلاد الشام والطرب الأصيل، الله يرحم الأستاذ ‎#صباح_فخري مدرسة القدود الحلبيّة 🙏🏼 وانشالله تكون نفسو بالسما".



أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.



وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".