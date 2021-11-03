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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات اليمن.. طريقة عمل سمك عدني مطفى

سمك عدنى
سمك عدنى

هناك العديد من أكلات اليمن الشهية، منها طبق سمك عدني مطفى حيث يعد من أشهى أطباق المأكولات البحرية الغنية بالفوائد الغذائية والصحية. 

نقدم لكم طريقة عمل سمك عدني مطفى بخطوات الشيف غادة التلي، مقدمة برنامج “زعفران وفانيلا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

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مقادير سمك عدني مطفى

كيلو سمك فيليه 

2 بطاطس شرائح مقلية 

3 قرن فلفل أحمر حار

 ملح

 فلفل أسود

ملعقة كبيرة كاري

 2 ملعقة صغيرة بهارات 

حبة بصل  مكعبات وسط

4 فص ثوم 

شرائح طماطم  مبشورة

فلفل أخضر  مكعبات

2 ملعقة كبيرة صلصة 

كزبرة خضراء

 زيت


طريقة عمل سمك عدني مطفى
* في طاسة على النار يوضع البصل الشرائح مع الزيت والبهارات وكاري وملح وفلفل أسود ويضاف الثوم الشرائح والفلفل الحار ويقلب جيدا.

* يضاف الفلفل الأخضر المكعبات والطماطم المبشورة والصلصة مع قليل من الماء وتترك لتغلي.

* ضعي قطع السمك قبل أن تنضج تماما، تضاف البطاطس المقلية ويقدم ساخنا مع رشة كزبرة خضراء، وقدمي صينية سمك عدني مطفى.

 

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