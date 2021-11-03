عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

وصفة سريعة لتحضير
وصفة سريعة لتحضير الدونات

تبحث النساء عن وصفة سريعة لتحضير الدونات لأن المخبوزات بصفة عامة تستغرق وقت كبير من المرأة فى التحضير والإعداد.

ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل وصفة سريعة لتحضير الدونات حتى تتمكن من اعدادها لأفراد اسرتها فى المنزل حيث لديها الكثير من المهام الأخرى وليس لديها متسع طويل من الوقت تقضيه في إعداد الحلوى لذا فهي تكن فى حاجة لمعرفة وصفة سريعة لتحضير الدونات فى المنزل.

وصفة سريعة لتحضير الدونات

نعرض لكم فيما يلي خطوات عمل وصفة سريعة لتحضير الدونات فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

رحلة الفول النابت من احتكار ملوك الفراعنة لطعام شعبي.. نوستالجيا

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

مقادير الدونات:
5 أكواب دقيق
بيضة
50 جرام زبدة أو 3 معالق كبيرة ونصف
ربع كوب سكر
ربع كوب لبن بودرة
2 كوب ماء دافئ
2 معلقة كبيرة خميرة
شوكولاتة سايحة للتجميل
شوكولاتة بيضاء سايحة للتجميل
زينة الكيك
زيت للقلي


وصفة سريعة لتحضير الدونات:
ضعي في العجان أو" في بولة واسعة مع استخدام مضرب خفق جيد" كوبين دقيق ومعلقتين خميرة وربع كوب السكر وربع كوب اللبن البودرة والماء الدافئ واخفقيهم جيدا.
اتركي العجينة من 10 دقايق لربع ساعة كي تخمر ثم ضيفي الزبدة والبيضة وباقي الدقيق واعجنيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة.
افردي العجينة على صينية أو الرخامة بس رشي تحتها دقيق الأول وقطعي العجين في شكل حلقات الدونات واقليها في زيت غزيرإلى أن تحصلي اللون الذهبي من الزيت وبعد ما تتصفى من الزيت زينيها بالشوكولاتة الداكنة أو الفاتحة أو البيضاء مع بعض الفورماسيل . 
 

الدونات السريع
الدونات السريع

طريقة عجينة الدونات 

يعد تعلم كيفية إعداد طريقة عجينة الدونات الأصلية من أهم الخطوات الأساسية التى تمكن المرأة من الحصول على نفس مذاق الدونات المباع فى أشهر المحلات والكافيهات .

نقدم لكم طريقة عجينة الدونات بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.


مقادير عجينة الدونات
كوب دقيق 

ألوان 

زيت طعام 

بيضة  

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

ربع كوب لبن دافئ 

ماء دافئ 

رشة ملح 

فانيليا 

ملعقة كبيرة سكر 

ملعقة صغيرة خميرة فورية 

زيت

صوص شيكولاتة 

صوص كراميل 

فرماسيل ملون 

مكسرات مجروشة 

تلوين الشيكولاتة

شيكولاتة بيضاء 


طريقة عمل عجينة الدونات
* اخلطي اللبن والماء والخميرة والسكر ثم ضيفي البيضة والفانيليا واخلطي ثم ضيفي كوب دقيق واخلطي وضيفي الزبدة واخلطي ثم ضيفي كوب دقيق آخر ورشة ملح

* اتركي العجينة من نصف ساعة إلى ساعة حتى تتخمر ثم افردي العجين وقطعيها مستخدمة قطاعات الدونتس

* ضعيها على صينية فرن وغطيها حتى تخمر وحمريها في زيت غزير وزينيها بصوص الشيكولاتة و الكراميل والمكسرات أو الفارمسيل وقدميها باردة

طريقة تلوين الشيكولاتة

* اخلطي الشوكولاتة البيضاء مع ألوان مختلفة و قومي بتزيين الدونتس حسب رغبة أفراد الأسرة.

دونات سالي فؤاد
دونات سالي فؤاد

طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة بمذاق احترافي مثل المحلات حيث أنها من أكثر أنواع الحلوى التى يحبها الأطفال والشباب والكبار أيضا.

وللاستغناء عن شراء الأنواع الجاهزة نقدم لكم طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة في المنزل بخطوات الشيف غادة التلي مقدم برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدونات بالشيكولاتة 
3 كوب دقيق 

ملعقة كبيرة خميرة 

فانيلا 

ثلث كوب كاكاو 

2 بيضة 

سكر 

75 جرام زبدة سايحة 

ثلاثة أرباع كوب لبن دافئ 

" التزيين "

100 جرام شيكولاتة 

2 ملعقة كبيرة زبدة 

ربع كوب كريمة 

نصف كوب سكر بودرة 

“الحشوة”

200 جرام جبنة كريمى 

نصف كوب كريمة 

كيس كريمة 

بودرة شيكولاتة بيضاء 

شيكولاتة بنى مبشورة 


طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة
* ضعي جميع المكونات الجافة في العجان الكهربائي واخفقيها جيدا ثم قومي بخلط الزبدة مع اللبن و البيض والفانيليا وضيفيها على الخليط الموجود فى العجان واخفقيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متجانس.

* فى زيت ساخن غزير اقلى الدونتس حتى يصبح لونه ذهبيا ثم اتركيه جانبا حتى يبرد.

* في بولة مناسبة اخلطي الجبنة الكريمي مع الكريمة البودرة و نصف كوب الكريمة و احشي به الدونتس

* على نار هادئة سيحي الباقي من ثم ضيفي الشيكولاتة و السكر و الكريمة اللبانى و ضعيه على وجه الدونات وزينيه بالشيكولاتة البني و البيضاء المبشورة و يمكن اضافة بعض الفورماسيل أو الشيكولاتة المبشورة على الوجه ويقدم باردا وبالهنا والشفا.

نوستالجيا| العيش الشمسي.. قصة خبز فرعونى احتكره الصعايدة والأفضل فى المذاق والصحة

تورتة بلاك فورست الشيف حسن.. هتشرفك في العزومات


طريقة عمل الدونات الأصلية


تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الدونات الأصلية لكى تتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها بمذاق احترافي مثل المحلات لذا نقدم لكم طريقة عمل الدونات الأصلية بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدونات الأصلي

 ربع كوب ماء دافئ

ربع كوب لبن دافئ 

ملعقة كبيرة سكر 

بيضة 

فانيليا 

2 ونصف كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية 

ملعقة صغيرة ممتلئة خميرة 

رشة ملح للزينة

شيكولاتة بيضاء مذوبة 

شيكولاتة غامقة مذوبة 

فارماسيل الوان 

سكر بودرة منخول 

الوان اسبرينكلز 


طريقة عمل الدونات الأصلية
* في بولة كبيرة اخلطي اللبن مع الماء والخميرة والسكر والبيضة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي جزء من الدقيق ونقلب جيدا ويمكن ترك الخليط ليخمر من ربع لنصف ساعة

* ضيفي الزبدة والفانيليا في العجانة ونخلط جيدا ثم يضاف رشة الملح و باقى الدقيق واعجني الخليط جيدا حتى تكون عجينة لينة ولكن متماسكة ونتركها لتخمر مرة اخرى لمدة ساعة

* افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقطع العجينة بقطاعة الدونتس واتركي اشكال الدونت لتخمر مرة اخرى من نصف ساعة لساعة ثم نحمر العجينة في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي

* تزين بالشيكولاتة البيضاء والسكر البودرة المخلوط بالالوان والفرماسيل حسب الرغبة ويقدم الدونات باردا.
 

الدونتس الأصلي
الدونتس الأصلي
وصفة سريعة لتحضير الدونات طريقة عجينة الدونات طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة طريقة عمل الدونات الأصلية الدونات الشيف

موضوعات متعلقة

أعراض التهاب الدماغ الفيروسي وأبرز المضاعفات الخطيرة

طريقة عمل طاجن السبانخ للشيف شربيني

في الوجه والرقبة والأكتاف.. اكتشف أعراض سرطان الرئة المبكرة

احترس.. 5 عادات غذائية خاطئة تفعلها فى الإفطار تدمر الجسم

بعد تحرك النواب.. ما أضرار السلايم على الأطفال؟

المصريون ماتحركوش ليه.. خبراء يكشفون سر سكوت شهود حادث الإسماعيلية

المسبب الرئيسي للعمى في السعودية.. كل ما تريد معرفته عن مرض الـ ساد

هذه الأطعمة بديلة لأقراص فيتامين د

ترشيحاتنا

" البلاك فرايداي " في ميزان الدين ورأي العلماء حولها

قبل القمة.. شوبير يعلن خبر صادم بشأن شيكابالا

وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050

اليابان تمنح وزير السياحة وزاهي حواس وسام الشمس المشرقة

الفاو :تريليون ومائة مليار دولار خسائرناتجة عن إهدارالغذاء سنويا

التعليم : تطعيم كورونا سيصل لطلاب الثانوية العامة والفنية في مدارسهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من بطش الأهالي.. فرار أسرة "دبور" قاتل الإسماعيلية بعد حادث الذبح.. فيديو وصور

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

الإسكندرية مهددة بالغرق .. حلّان لإنقاذ مدينة الثغر من كارثة التغيرات المناخية

احذر.. 6 حالات تعرضك لسحب رخصة السيارة 3 أشهر بتعديلات المرور الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

خطوة واحدة تنهي رعب شبح حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية بين الثلاثة الكبار

بحضور محافظ بورسعيد.. هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائيًا ساهرًا في بور فؤاد|شاهد

فيديو

رد مبروك عطية.. زوجتي لا ترضى بمعاشرتي إلا مقابل 50 جنيها

فيديو جراف.. رحلة صعود عفروتو من عامل بمقهي إلى نجم الراب

فيديوجراف.. كيف ظهر محمد رمضان في حفله بالسعودية؟

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ