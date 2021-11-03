وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

تبحث النساء عن وصفة سريعة لتحضير الدونات لأن المخبوزات بصفة عامة تستغرق وقت كبير من المرأة فى التحضير والإعداد.

ترغب النساء فى تعلم طريقة عمل وصفة سريعة لتحضير الدونات حتى تتمكن من اعدادها لأفراد اسرتها فى المنزل حيث لديها الكثير من المهام الأخرى وليس لديها متسع طويل من الوقت تقضيه في إعداد الحلوى لذا فهي تكن فى حاجة لمعرفة وصفة سريعة لتحضير الدونات فى المنزل.

وصفة سريعة لتحضير الدونات

نعرض لكم فيما يلي خطوات عمل وصفة سريعة لتحضير الدونات فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدونات:

5 أكواب دقيق

بيضة

50 جرام زبدة أو 3 معالق كبيرة ونصف

ربع كوب سكر

ربع كوب لبن بودرة

2 كوب ماء دافئ

2 معلقة كبيرة خميرة

شوكولاتة سايحة للتجميل

شوكولاتة بيضاء سايحة للتجميل

زينة الكيك

زيت للقلي



وصفة سريعة لتحضير الدونات:

ضعي في العجان أو" في بولة واسعة مع استخدام مضرب خفق جيد" كوبين دقيق ومعلقتين خميرة وربع كوب السكر وربع كوب اللبن البودرة والماء الدافئ واخفقيهم جيدا.

اتركي العجينة من 10 دقايق لربع ساعة كي تخمر ثم ضيفي الزبدة والبيضة وباقي الدقيق واعجنيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متجانسة ومتماسكة.

افردي العجينة على صينية أو الرخامة بس رشي تحتها دقيق الأول وقطعي العجين في شكل حلقات الدونات واقليها في زيت غزيرإلى أن تحصلي اللون الذهبي من الزيت وبعد ما تتصفى من الزيت زينيها بالشوكولاتة الداكنة أو الفاتحة أو البيضاء مع بعض الفورماسيل .



الدونات السريع

طريقة عجينة الدونات

يعد تعلم كيفية إعداد طريقة عجينة الدونات الأصلية من أهم الخطوات الأساسية التى تمكن المرأة من الحصول على نفس مذاق الدونات المباع فى أشهر المحلات والكافيهات .

نقدم لكم طريقة عجينة الدونات بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير عجينة الدونات

كوب دقيق

ألوان

زيت طعام

بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

ربع كوب لبن دافئ

ماء دافئ

رشة ملح

فانيليا

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

زيت

صوص شيكولاتة

صوص كراميل

فرماسيل ملون

مكسرات مجروشة

تلوين الشيكولاتة

شيكولاتة بيضاء



طريقة عمل عجينة الدونات

* اخلطي اللبن والماء والخميرة والسكر ثم ضيفي البيضة والفانيليا واخلطي ثم ضيفي كوب دقيق واخلطي وضيفي الزبدة واخلطي ثم ضيفي كوب دقيق آخر ورشة ملح

* اتركي العجينة من نصف ساعة إلى ساعة حتى تتخمر ثم افردي العجين وقطعيها مستخدمة قطاعات الدونتس

* ضعيها على صينية فرن وغطيها حتى تخمر وحمريها في زيت غزير وزينيها بصوص الشيكولاتة و الكراميل والمكسرات أو الفارمسيل وقدميها باردة

طريقة تلوين الشيكولاتة

* اخلطي الشوكولاتة البيضاء مع ألوان مختلفة و قومي بتزيين الدونتس حسب رغبة أفراد الأسرة.

دونات سالي فؤاد

طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة بمذاق احترافي مثل المحلات حيث أنها من أكثر أنواع الحلوى التى يحبها الأطفال والشباب والكبار أيضا.

وللاستغناء عن شراء الأنواع الجاهزة نقدم لكم طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة في المنزل بخطوات الشيف غادة التلي مقدم برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدونات بالشيكولاتة

3 كوب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

فانيلا

ثلث كوب كاكاو

2 بيضة

سكر

75 جرام زبدة سايحة

ثلاثة أرباع كوب لبن دافئ

" التزيين "

100 جرام شيكولاتة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب كريمة

نصف كوب سكر بودرة

“الحشوة”

200 جرام جبنة كريمى

نصف كوب كريمة

كيس كريمة

بودرة شيكولاتة بيضاء

شيكولاتة بنى مبشورة



طريقة عمل الدونات بالشيكولاتة

* ضعي جميع المكونات الجافة في العجان الكهربائي واخفقيها جيدا ثم قومي بخلط الزبدة مع اللبن و البيض والفانيليا وضيفيها على الخليط الموجود فى العجان واخفقيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة ذات قوام متجانس.

* فى زيت ساخن غزير اقلى الدونتس حتى يصبح لونه ذهبيا ثم اتركيه جانبا حتى يبرد.

* في بولة مناسبة اخلطي الجبنة الكريمي مع الكريمة البودرة و نصف كوب الكريمة و احشي به الدونتس

* على نار هادئة سيحي الباقي من ثم ضيفي الشيكولاتة و السكر و الكريمة اللبانى و ضعيه على وجه الدونات وزينيه بالشيكولاتة البني و البيضاء المبشورة و يمكن اضافة بعض الفورماسيل أو الشيكولاتة المبشورة على الوجه ويقدم باردا وبالهنا والشفا.



طريقة عمل الدونات الأصلية



تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الدونات الأصلية لكى تتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها بمذاق احترافي مثل المحلات لذا نقدم لكم طريقة عمل الدونات الأصلية بخطوات الشيف سالي فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الدونات الأصلي

ربع كوب ماء دافئ

ربع كوب لبن دافئ

ملعقة كبيرة سكر

بيضة

فانيليا

2 ونصف كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

ملعقة صغيرة ممتلئة خميرة

رشة ملح للزينة

شيكولاتة بيضاء مذوبة

شيكولاتة غامقة مذوبة

فارماسيل الوان

سكر بودرة منخول

الوان اسبرينكلز



طريقة عمل الدونات الأصلية

* في بولة كبيرة اخلطي اللبن مع الماء والخميرة والسكر والبيضة وقلبيهم جيدا ثم ضيفي جزء من الدقيق ونقلب جيدا ويمكن ترك الخليط ليخمر من ربع لنصف ساعة

* ضيفي الزبدة والفانيليا في العجانة ونخلط جيدا ثم يضاف رشة الملح و باقى الدقيق واعجني الخليط جيدا حتى تكون عجينة لينة ولكن متماسكة ونتركها لتخمر مرة اخرى لمدة ساعة

* افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم نقطع العجينة بقطاعة الدونتس واتركي اشكال الدونت لتخمر مرة اخرى من نصف ساعة لساعة ثم نحمر العجينة في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي

* تزين بالشيكولاتة البيضاء والسكر البودرة المخلوط بالالوان والفرماسيل حسب الرغبة ويقدم الدونات باردا.

