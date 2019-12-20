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طريقة تحضير الدونات.. خطوة بـ خطوة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
طريقة تحضير الدونات
طريقة تحضير الدونات
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نهى هجرس
تعد الدونات من الحلويات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ويتناولوها كثيرًا من الخارج، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الدونات على طريقة الشيف نرمين هنو.

مكونات الدونات:-
- 2 كوب دقيق
- نصف كوب سكر
- رشة سكر
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- 2 بيض
- 1 كوب حليب
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا
- 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- زيت للقلي

طريقة تحضير الدونات:-

- تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا

- يمزج البيض مع السكر والفانيليا، ثم تضاف المكونات الجافة، وأخيرا يضاف الحليب

- تقلى في زيت غزير وساخن

- تترك لتبرد قليلا، وتقدم


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