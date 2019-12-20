طريقة تحضير الدونات.. خطوة بـ خطوة

تعد الدونات من الحلويات التى يفضلها العديد من الأشخاص، ويتناولوها كثيرًا من الخارج، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الدونات على طريقة الشيف نرمين هنو.



مكونات الدونات:-

- 2 كوب دقيق

- نصف كوب سكر

- رشة سكر

- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

- 2 بيض

- 1 كوب حليب

- 1 ملعقة كبيرة فانيليا

- 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

- زيت للقلي



طريقة تحضير الدونات:-



- تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا



- يمزج البيض مع السكر والفانيليا، ثم تضاف المكونات الجافة، وأخيرا يضاف الحليب



- تقلى في زيت غزير وساخن



- تترك لتبرد قليلا، وتقدم





