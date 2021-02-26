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مرأة

وصفة منخفضة الكربوهيدرات.. جرب دونات كيتو هذه الليلة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
الوصفة المثالية لك لإشباع هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر بطريقة صحية  لـلشيف Joe Duff  ،  الذي شارك مؤخرًا وصفة سهلة من كعك دونات كيتو 

المقادير الدونات 
طحين اللوز
1 ملعقة صغيرة - مسحوق الخبز
1 ملعقة كبيرة ممتلئة - مسحوق خالي من السكر
2 - بيض
2 ملعقة كبيرة - زبدة مملحة مملحة
2 ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا غير المحلاة

خطوات عمل الدونات

* سخني الفرن مسبقًا على حرارة 350 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. في وعاء زجاجي كبير ، اخلطي جميع المكونات الجافة وامزج جيدًا.

* الآن نأخذ وعاءً طازجًا ونكسر فيه بيضتين ونضيف الزبدة المذابة المملحة وجوهر الفانيليا غير المحلى. اخفقي جيدًا وأضيفي هذا المزيج إلى المكونات الجافة.

* قم بطي الخليط بملعقة مطاطية وبمجرد أن تشعر أن الخليط سميك بدرجة كافية ، خذ صينية قالب دونات من السيليكون وامسحها ببعض من غسول البيض أو زيت الطهي الأساسي.

* يُسكب الخليط في القوالب ويوضع في الفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 200 درجة مئوية. دعهم يبردوا ثم رش القليل من المسحوق الخالي من السكر.
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