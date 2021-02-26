وصفة منخفضة الكربوهيدرات.. جرب دونات كيتو هذه الليلة

لـلشيف Joe Duff ، الذي شارك مؤخرًا وصفة سهلة من كعك

الوصفة المثالية لك لإشباع هذه الرغبة الشديدة في تناول السكر بطريقة صحية

طحين اللوز

1 ملعقة صغيرة - مسحوق الخبز

1 ملعقة كبيرة ممتلئة - مسحوق خالي من السكر

2 - بيض

2 ملعقة كبيرة - زبدة مملحة مملحة

2 ملعقة صغيرة - خلاصة الفانيليا غير المحلاة





خطوات عمل الدونات





* سخني الفرن مسبقًا على حرارة 350 درجة مئوية لمدة 10 دقائق. في وعاء زجاجي كبير ، اخلطي جميع المكونات الجافة وامزج جيدًا.





* الآن نأخذ وعاءً طازجًا ونكسر فيه بيضتين ونضيف الزبدة المذابة المملحة وجوهر الفانيليا غير المحلى. اخفقي جيدًا وأضيفي هذا المزيج إلى المكونات الجافة.





* قم بطي الخليط بملعقة مطاطية وبمجرد أن تشعر أن الخليط سميك بدرجة كافية ، خذ صينية قالب دونات من السيليكون وامسحها ببعض من غسول البيض أو زيت الطهي الأساسي.



