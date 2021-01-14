بحشوات مختلفة.. طريقة عمل الدونات الهشة

تعد الدونات من الحلويات المفضلة لدى الكبار والصغار فيمكن تناولها مع القهوة أو العصير في أي وقت من النهار، والمعروفة بأن طعمها لذيذة ويمكن تقديم طريقة عمل الدونات الهشة بحشوات ونكهات مختلفة، وتزيينها من الأعلى بالزينة المفضلة لكِ.



وقت التحضير: 20 دقيقة وقت الطبخ: 10 دقيقة تكفي لـ : 4 أفراد





وقال الشيف سنان بطرس، إن طريقة عمل الدونات الهشة وهي دونات ناعمة وهشة للغاية ومقرمشة، ويمكن تحضيرها لتناول بين الوجبات أو كفطور مميز لعائلتك، وبالأخص الأطفال.





طريقة عمل الدونات الهشة





مقادير طريقة عمل الدونات الهشة





4 كوب طحين

1 بيض

رشة ملح

1 كوب حليب

1 ملعقة كبيرة خميرة

6 ملعقة كبيرة سكر مطحون

1 كوب زبدة





طريقة عمل الدونات الهشة





1- اخلطي الملح والطحين وأضيفي إلى الخليط الزبدة، وقومي بفركه عمل حفرة في داخل الطحين في الوسط وضعي السكر والخميرة فيها ثم أضيفي الحليب إليها.





2- اخفقي باقي الحليب مع البيض ثم أضيفيها في وسط الطحين.





3- اعجني جميع المواد حتى تحصلي على عجينة متماسكة بعد ذلك اتركيها على حدة لمدة ساعتين.





4- قطّعي العجينة إلى عدّة قطع مستديرة الشكل، وقومي بوضعها في صينية مدهونة بالزبدة وبعد ذلك اتركيها حتى يتضاعف حجمها.





5- بعدها اقلي العجينة حتى يصبح لونها ذهبيّا، و بعد القلي قومي بتصفيتها جيدًا.



