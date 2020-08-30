بمذاق لا يقاوم .. طريقة عمل الدونات بسهولة

كشف موقع هيلثي عن طريقة عمل الدونات بسهولة وبمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع لتحضيره.





طريقة عمل الدونات بسهولة

طريقة عمل الدونات الهش بسهولة وتحضيره، المعجنات من المواد التي يمكننا تناولها في أي وقت للتخلص من الجوع في موعد غير موعد الوجبات ومن يستطيع القيام بإعداد المعجنات جيدًا على طريقة المخابز المشهورة والمطاعم يسعد له أطفاله والأسرة جميعًا.





إليك أفضل وأسهل طريقة من أجل إعادة الدونات الهش اللذيذ بسهولة وبمكونات بسيطة.

طريقة عمل الدونات بسهولة

أولًا مكونات الدونات بسهولة

نصف كوب من السمن.

كوب من اللبن.

كوب ونصف من الدقيق.

خميرة فورية.

معطيات الشوكلاته.

كمية من السكر.

كمية من الملح.

ثلاث بيضات.

طريقة عمل الدونات بسهولة

بعد ذلك يمكنكم تحضير الدونات الهش بكل سهولة من خلال هذه الخطوات:

في طبق نقوم بفصل صفار البيض عن بياض البيض لتستخدم الصفار فقط الدونات.

وفي وعاء أخر نضع كمية من الخميرة مع كمية من السمن ونبسهم مع بعض لتكون شبيهة بالزبدة.

نضيف إليها الدقيق الأبيض وكمية من اللبن ونعجنهم معا ً ونترك العجينة لفترة حتى تخمر.

بعد ذلك نضيف البيض العجينة ونضيف الملح وكمية من الدقيق ونعيد العجن مرة أخرى.

نضع العجينة في الثلاجة لمدة يوم كامل حتى تخمر.

بعد ذلك يمكنكم تشكيل الدونات بالشكل الذي تريدينه.

في مقلاة الزيت نقوم بتحمير الدونات على الوجهين حتى تحمر.

نسخن الشوكلاته حتى تذوب ونضعها على وجه الدونات ونقدمه.