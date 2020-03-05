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مرأة

طريقة عمل دونات.. أحلى من المحلات فى دقائق

الخميس 05/مارس/2020 - 08:42 م
طريقة عمل الدونات
طريقة عمل الدونات
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لمياء الياسين
طريقة عمل الدونات من الحلويات السهلة والسريعة التي تبحث عنها كثير من السيدات فهى لن تطلب منك الكثير من الوقت إليك أبرز طريقة عمل الدونات بدون حليب و طريقة عمل الدونات بالسمنة وفى الفرن  بتكلفة أقل وعلى طريقة أمهر الشيفات وبمذاق أحلى من المحلات


طريقة عمل الدونات بدون حليب  بالمقادير  للشيف نجلاء الشرشابى

3 ملاعق كبيرة زبدة
فانيليا
4 ملاعق سكر
2 ونصف كوب دقيق
بيضة
ملعقة خميرة
نصف ملعقة ملح
ربع ملعقة صغيرة ليمون
نصف ملعقة صغيرة قرفة
نصف كوب سكر بودر
نصف كوب شوكولاته

طريقة عمل الدونات بدون حليب بالخطوات  :

في الخلاط اخفقي كافة المكونات إلى أن تتماسك وتتشكل عجينة
ضعي العجينة في وعاء مدهون بالزيت والدقيق  لمدة 30 دقيقة ثم شكلي دوائر من الدونات واتركيها تتخمر وفى وعاء أقلى الدونات


طريقة عمل الدونات بالسمنة  بالمقادير

- نصف كوب سكر
- رشة سكر
- 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- 2 بيض
- 1 كوب حليب
- 1 ملعقة كبيرة فانيليا
- 1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
- زيت للقلي

طريقة عمل الدونات بالسمنة بالخطوات:-

- فى وعاء تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا ويمزج البيض مع السكر والفانيليا، ثم تضاف المكونات الجافة، وأخيرا يضاف الحليب
- تقلى في زيت ..


طريقة عمل الدونات الشيف حسن بالمقادير

1/4 كوب دقيق جوز الهند
1/4 كوب مسحوق الكاكاو
1/4 ملعقة صغيرة ملح خشن
1/4 ملعقة صغيرة صودا الخبز
4 بيضات كبيرة
1/2 كوب زيت جوز الهند
1/2 كوب رقائق الشوكولاتة
1 ملعقة كبيرة سمن

طريقة عمل الدونات الشيف حسن بالخطوات

امزجى المكونات  وضعيها في المحضر الكهربائى حتى تتماسك جيدًا ويملأ كل مكان في صينية الدونات جيدًا بالعجين وتخبز 
تتم إزالتها ووضعها على رف سلك لتبرد


طريقة عمل الدونات بالفرن بالمقادير  للشيف نيفين عباس

نصف كيلو دقيق
لبن دافي للعجن
ملعقة صغيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة كبيرة خميرة


فى المضرب الكهربائى يقلب الدقيق مع اللبن البودرة والملح والسكر والخميرة ويضاف له اللبن الدافئ ويعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة
تغطي وتترك لتخمر ثم تفرد وتقطع بقطاعة الدونات وتترك لتخمر مرة اخري ثم تقلي وتتمتعى فى النهاية بمذاق لا يقاوم وطريقة عمل دونات سهلة وسريعه
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