الدونات بطريقة سهلة وسريعة

حلوى الدونات من الحلويات التى يقبل كثيرون على تناولها بإمكانك تحضيرها بكل سهولة على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى...



المقادير..



1/2 كوب حليب بودرة

1/2 كوب زبدة

1 بيضة

3 1/2 كوب دقيق

1/2 ملعقة كبيرة الخميرة

1 كوب ماء

1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة

1/4 ملعقة صغيره ملح

1/4 ملعقة كبيرة قرفة ناعمة



طريقة التحضير



في وعاء يخلط السكر مع الخميرة جيدًا وفي وعاء أخر أخلط الزبدة مع البيض ثم يضيف الحليب. الماء. الملح. القرفة، الدقيق وخليط الخميرة والسكر.

تقلب المكونات وتعجن مع بعضها حتى تتكون عجينه متماسكه ونضغها فى مكان دافئ ونغطيها وتختمر لمدة ساعتين.

تفرد العجينه وتقطع على شكل دوائر

توضع جانبًا لمدة 15 دقيقة وتحمر دوائر العجين فى الزيت ساخن الى أن تصبح ذهبية اللون ..