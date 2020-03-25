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مرأة

أحلى من المحلات.. أسرع طريقة لتحضير الدونات في دقائق

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:24 ص
دونات
دونات
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لمياء الياسين
تعد الدونات من الحلويات التى يعشق الكبار والصغار تناولها يمكنك تحضيرها بوصفة سهلة وسريعه فى دقائق معدوده أحلى من المحلات إليك وصفة دونات سريعه للشيف إلهام فتحى عضو جمعية الطهاة المصريين لا تترددى فى تجربتها. 

مقادير تحضير الدونات فى دقائق:

3 اكواب دقيق
3 ملاعق كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2 ملعقة كبيرة سكر
رشة ملح
1 كوب زيت
ماء للعجن
زيت للقلي
ملعقتان صوص شيكولاته
1 كوب زيت 

طريقة تحضير الدونات قى دقائق:

فى المضرب الكهربائى تخلط المكونات  حتى تحصلين  على عجينة طرية وتغطى العجينة وتترك لتتخمر  ثم تقلى فى التقلي في الزيت وتحشى بصوص الشيكولاته
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