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مرأة

حضري لأطفالك دونات حادق بأسهل الخطوات

الخميس 16/يناير/2020 - 02:13 ص
دونات حادق
دونات حادق
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هاجر هانئ
دونات حادق من المعجنات الشهية واللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها وبالأخص الأطفال، فنقدم لكم طريقة عمل دونات حادق على طريقة الشيف منال العالم.

مقادير دونات حادق
3كوب دقيق
1ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
1/4كوب سكر بودرة
1ملعقة صغيرة ملح
1 كبيرة بيض
1كوب حليب دافئ
1/4كوب زبدة لينة للقلي

للقلى
-زيت

طريقة التحضير
في وعاء الخلاط ضعي 2/1 2 من الدقيق ،الخميرة ،السكر والملح ،ثبتي مضرب العجين شغلي على سرعة بطيئة لتختلط المواد ،أضيفي البيضة إخلطي لتختفي البيضة وتختلط جيدا مع الدقيق .

في كسرولة صغيرة ضعي الحليب والزبدة ضعي الكسرولة على نار متوسطة لتذوب الزبدة ويصبح الحليب فاتر .

أضيفي خليط الحليب إلى الدقيق إخلطي إلى أن تحصلي على عجينة ملساء وناعمة ،أضيفي بقية العجين إذا كانت العجينة لينة.

في طبق عميق مدهون بالزيت ضعي العجينة ،بقطعة من النايلون غطي العجينة ،دعيها في مكان دافئ ليتضاعف حجمها .

على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بإستعمال النشابة إفردي العجينة إلى مستطيل بسماكة 2 /1سم ،بإستعمال قطاعة البيتزا قطعي العجينة إلى شرائح بعرض 1سم .

على عود خشبي متوسط الحجم أدخلي العجينة في العود على شكل متعرج (زقزاق)،كرري لتنتهي من كمية العجينة دعي أعواد الدونات في مكان دافئ ليتضاعف حجمها .

في مقلاة عميقة ضعي الزيت بإرتفاع 2 بوصة ضعي المقلاة على نار متوسطة ليسخن الزيت ،إقلي أعواد الدونات إلى أن تصبح ذهبية اللون ، باستعمال ملقط أخرجي الدونات ،ضعيها على ورق مطبخ لتتخلصي من الزيت الزائد .قدميها مباشرة مع اللبنة والزعتر.
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