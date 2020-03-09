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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل الدونات بتكلفة أقل

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:01 ص
طريقة عمل الدونات
طريقة عمل الدونات
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لمياء الياسين
تبحثين عن طريقة عمل الدونات السلريعه بمكونات متاحة ومتوفرة من مطبخك إليك طريقة عمل الدونات السريعه  لاطفالك فى المنزل بمكونات متوفرة وبتكلفة أقل للشيف نيفين عباس:


طريقة عمل الدونات بالفرن بالمقادير  للشيف نيفين عباس

نصف كيلو دقيق
لبن دافي للعجن
ملعقة صغيرة سكر
ربع ملعقة صغيرة ملح
2 ملعقة كبيرة لبن بودرة
ملعقة كبيرة خميرة


فى المضرب الكهربائى يقلب الدقيق مع اللبن البودرة والملح والسكر والخميرة ويضاف له اللبن الدافئ ويعجن حتي نحصل علي عجينة متماسكة.

تغطي وتترك لتخمر ثم تفرد وتقطع بقطاعة الدونات وتترك لتخمر مرة أخرى ثم تقلي وتتمتعى فى النهاية بمذاق لا يقاوم وطريقة عمل دونات سهلة وسريعه.
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