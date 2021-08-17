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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تورتة بلاك فورست الشيف حسن.. هتشرفك في العزومات

تورتة بلاك فورست
تورتة بلاك فورست

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل تورتة بلاك فورست الشيف حسن لأنها من أشهر الوصفات المميزة التى يمكن للنساء الاستعانة بها لإعداد هذا الصنف المميز من الكيك فى المنزل بسهولة ومذاق مميز.

وتتميز تورتة بلاك فورست الشيف حسن بأنها تمتلك بعض اللمسات الخاصة التى تجعل منها حلوى مميزة يمكن تقديمها في الحفلات والمناسبات المختلفة ولن يستطيع أحد التفرقة بينهما وبين الأنواع الجاهزة.

وتتكون تورتة بلاك فورست الشيف حسن من طبقات متعددة من كيك الشيكولاتة محشوة بالكريم شانتيه واسناس الكريز وقطع الكريز.

نقدم لكم طريقة عمل تورتة بلاك فورست الشيف حسن بخطوات سهلة في المنزل.

طريقة عمل تورتة الشيكولاتة والقهوة

طريقة عمل تورتة بكمبوت الفاكهة لنجلاء الشرشابي

مقادير تورتة بلاك فورست الشيف حسن :


"الكيكة الاسفنجية "
كوب سكر حبيبات
ربع ملعقة فانيليا
كوب وربع دقيق مخبوزات
2 ملعقة كبيرة كاكاو خام
نصف ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة ملح

10 بيضة
"الأسبونج "
نصف كيلو دقيق اسبونج شيكولاتة
6 بيضات
نصف كوب ماء دافئ
“ الكريمة ”
2 كوب كريم شانتيه بودر
5 كوب ماء مثلج
"الحشو"
5 كوب ماء مغلى 
نصف كوب سكر
ربع ملعقة اسانس كريز
2 ونصف كوب كريز قطع
ملعقة نشا
2 ونصف ملعقة ماء مثلج 
"الشربات"
ملعقة عصير ليمون 
ملعقة اسانس كريز

كوب سكر
كوب ماء

 

طريقة عمل تورتة بلاك فورست الشيف حسن

 

لعمل الشربات اذيبي السكر فى الماء وضعيها على النار حتى الغليان وبعد ذلك نضيف عصير ليمون ونتركها حتى يتكون شربات خفيف ونضيف اسانس كريز ونتركه يبرد تماما.

لعمل الحشو اذيبي السكر فى ماء وبعد الغليان ضيفي كريز حتى يغلي قليلا ثم أذيبي النشا فى ماء مثلج وقلبيهم مع بعض وضيفهم مع بعض حتى يصبح أثقل ويغلي قليلا ثم نتركه يبرد تماما .

فى الميكسر نخفق الكريم شانتيه مع ماء مثلج ونخفقهم مع بعض لحد ما يتضاعف حجمها أربع مرات ونضعها فى كيس حلوانى

الكيك الأسفنجية اخلطي بيض وفانيليا وسكر ونخفقهم مع بعض حتى يتضاعف الخليط وفى بوله نخلط دقيق وبيكنج بودر وكاكاو وقلبيهم مع بعض ثم ضيفهم بالتدريج على خليط البيض وقلبيهم بملعقة خشب من تحت لفوق فى اتجاه واحد حتى يتجانس الخليط تماما
ادهني الصينية بسمنة وضعي ورقة زبدة واسكبي خليط الكيك وادخليه الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة واتركيها تبرد تماما.
ضعي طبقة من الكيك وادهنيها شربات خفيف بارد وافردي عليه طبقة من الكريمة ثم الكريز ثم ضعي طبقة اخرى من الكيك واضغطي عليها وادهنيها شربات خفيف بارد وافردي عليه الكريمة وخليط الكريز وندهن الجوانب بكريمة وزينها بالكريمة من فوق ورشي عليها شيكولاتة مبشورة وادهنيه بجيلى تلميع وتدخل الثلاجة وتقدم عند الحاجة.

تورتة بلاك فورست طريقة عمل تورتة الكيك الشيف حسن

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