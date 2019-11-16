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توك شو

طريق عمل جاتوه بلاك فورست للشيف توتا مراد.. فيديو

السبت 16/نوفمبر/2019 - 01:25 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الجاتوه بلاك فورست

مقادير عمل الجاتوه بلاك فورست

3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
4 بيضات + فانيلا
2 ملعقة صغيرة خل
كوب ونصف سكر بودر
كوب زيت
2 علبة زبادي

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو
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