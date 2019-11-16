طريق عمل جاتوه بلاك فورست للشيف توتا مراد.. فيديو

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الجاتوه بلاك فورست
مقادير عمل الجاتوه بلاك فورست
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
4 بيضات + فانيلا
2 ملعقة صغيرة خل
كوب ونصف سكر بودر
كوب زيت
2 علبة زبادي
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو
مقادير عمل الجاتوه بلاك فورست
3 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
4 بيضات + فانيلا
2 ملعقة صغيرة خل
كوب ونصف سكر بودر
كوب زيت
2 علبة زبادي
ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل خطوة بخطوة شاهدي الفيديو