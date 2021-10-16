وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

تبحث الكثير من النساء عن وصفات شهية لسمك الدنيس لتتمكن من إعداده فى المنزل بمذاق احترافي خاصة أنه من أنواع الأسماك التى لا تعلم معظم النساء خطوات إعدادها الأصلية فى المنزل.

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل وصفات شهية لسمك الدنيس لتتمكن من تقديمها لأفراد أسرتها بمذاق شهي ولذيذ خاصة أنها من أكثر الأكلات المغذية التى تحتوى على قدر عال من الفسفور والكالسيوم والبروتين

توجد وصفات شهية لسمك الدنيس كثيرة جدا منها مايعتمد على الشواء ومنها مايعتمد على القلي ومنها ما يتم إعداده بتببيلة خاصة هذا بالإضافة الى الصواني المختلفة وأشهرها صينية سمك الدنيس بالبطاطس.

نقدم لكم عدة وصفات شهية لسمك الدنيس بخطوات مجموعة من أشهر خبراء الطهي فى مصر.

وصفة سمك دنيس مشوي

نقدم لكم طريقة عمل سمك دنيس مشوي بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سمك دنيس مشوي

سمكة دنيس

ثوم

عصير ليمون

طماطم مفرومة

بقدونس

روزماري

فلفل حار

زيت زيتون

ملح

فلفل اسود

بصل



طريقة عمل سمك دنيس مشوي

* افرمى الطماطم لعمل التتبيلة ثم اخلطيها مع البقدونس المفروم ثم ضيفي الكزبرة المفرومة ثم ضيفي الفلفل الحار والملح والفلفل وعصير الليمون

* ضيفي زيت الزيتون والروزماري وقلبيهم جيدا ثم احدثي فتحات على جانب السمكة لتتشرب السمكة من التتبيلة ثم تبلي السمكة واحضري صنية الفرن وضعي عليها حلقات من البصل والطماطم

* ضيفي رشة ملح ورشة من زيت الزيتون ثم ضيفي السمكة وادخليها الفرن حتى تمام النضج وقدمي سمك الدنيس ساخنا وبالهنا والشفا.



طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس

ترغب الكثير من النساء تعلم طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس لأنها من أكثر الأكلات المشبعة وفى نفس الوقت مذاقها طيب وشهي .

نقدم لكم طريقة عمل صينية سمك دنيس بالبطاطس بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة و صنارة المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية دنيس بالبطاطس

سمك دنيس

طماطم ودجز

بصلة شرائح

بطاطس ودجز

صلصة طماطم

التتبيلة

فصوص ثوم

عصير ليمون

كزبرة فريش

كمون

جوزة الطيب



طريقة عمل صينية دنيس بالبطاطس

* يتبل السمك بالتتبيلة وكذلك الخضار ويرص الخضار مع السمك في قالب البايركس ثم يوضع في الفرن حتى تمام الطهي

صينية سمك دنيس

طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية لأنها من أكثر طرق إعداد السمك الشية التى تجمع بين المذاق الشهي والفوائد الغذائية والصحية.

نقدم لكم طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية بوصفتين مختلفتين.

سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية والزيتون

نقدم لكم طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية بوصفة الشيف رانيا الجزار مقدمة برنامج نص مشكل على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمك الدنيس بصوص الزيتون والطماطم الشيرى

2 سمكة دنيس كبيرة منظفة

6 حبات زيتون أخضر صحيح

6 حبات زيتون أسود صحيح

ربع كوب كابرى

200 جرام طماطم شيرى

بقدونس مفروم

ثوم مفروم

كرفس مفروم

زعتر طازج

2 ليمون أضاليا

مكعب مرقة

سمك

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الزيتون والطماطم الشيرى

* نظفى السمك و إخلطى زيت الزيتون ومكعب المرقة والثوم المفروم وإدهنى السمك من الخارج والداخل وإحشيه بالزعتر الطازج

* حمرى السمك في زيت زيتون لمدة دقيقتين وثم أدخليها الفرن في نفس الطاسه لمدة 14 دقيقه

* إخلطى زيت الزيتون وعصير الليمون و الطماطم الكرز المقطعة أنصاف والكابرى وشرائح الزيتون الأسود والأخضر والملح والفلفل الأسود وضعى السمك فى طبق التقديم مع الصوص

سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية والبصل

نقدم لكم طريقة عمل سمك الدنيس بصوص الطماطم المشوية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة .



مقادير سمك دنيس مشوى

سمك دنيس

ثوم

بصل

فلفل الوان

طماطم

كمون

ردة

فلفل حار

زيت ذرة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل سمك دنيس مشوى

* افرمى ثوم وزيت ذرة وكمون وملح وفلفل اسمر وعصير الليمون وشطة جيد جدا

* اصنعي فتحات بالسمك بالسكين وضعية فى اناء وضعى فوقية الخلطة وقلبيهم جيدا واخرجيهم فى طبق به زيت وليمون

* ادهنيه بالردة ثم ضعية فى الخليط بالزيت ثم ضعيه على الشواية وقلبيهم

* ضعيه فى صينية بها شرائح بصل وفلفل وطماطم وضعى فوقه الخلطة وتدخليه الفرن حتى ينضج ثم قدميه ساخنا بالهنا والشفا

سمك الدنيس المشوي

طريقة عمل سمك دونيس بالزيت والليمون

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل سمك دونيس بالزيت والليمون حيث أنه من أكثر الأكلات الصحية المفيدة وفى نفس الوقت مذاقها شهي جدا .

نقدم لكم طريقة عمل سمك دونيس بالزيت والليمون بخطوات الشيف هشام السيد مقدم برنامج شبكة وصنارة على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير سمك دنيس بالزيت والليمون

سمك دنيس

زيت

ليمون

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل سمك دنيس بالزيت والليمون

* يتبل السمك بالتببيلة الخاصة به بالملح والفلفل الاسود يسخن الجريل بعد دهنه بالزيت .

* يسوى السمك من الجانبين ويضاف عصير الليمون ويقدم سمك دنيس بالزيت والليمون ويقدم ساخنا بالهنا والشفا.

سمك دنيس

وصفات شهية لسمك الدنيس بطرق جديدة

نقدم لكم مجموعة وصفات شهية لسمك الدنيس بطرق جديدة لتتمكني من إبهار أسرتك وضيوفك .



سمك دنيس بالبطاطس المهروسة لـ هشام السيد

مقادير فيليه سمك دنيس بالبطاطس المهروسة

فيليه سمك

دنيس

بطاطس مسلوقة

كريمة لباني

ميكس سي فود

4 ملعقة زبدة

زيت

ملح

فلفل اسود

بصل اخضر

3 فصوص ثوم

هريسة



طريقة تحضير فيليه سمك دنيس بالبطاطس

* تخلط البطاطس المهروسة مع مكيس السي فود المشوح في الثوم والزبدة و يضاف ملعقة من الشطة الهريسة ونقلب جيدا ثم يضاف مكعب من الزبدة و يضاف الكريمة ثم البصل الاخضر ونقلب جيدا ويوضع الخليط في طبق التقديم

* يتبل السمك بالملح لعمل الفيليه ثم يشوح في زيت الزيتون حتى تمام النضج و يقدم مع البطاطس المخلوطة بمكس السي فود ويقدم ساخنا

سمك دنيس بالشعرية لـ اسامة السيد

مقادير دنيس بالشعرية

سمك دنيس

ثوم مفروم

أرز

فلفل احمر

زيتون اخضر

كمون

صلصة

سمك

مشروم

هريسة

شطة

خل

زيت زيتون

كزبرة مفرومة

للسلطة

طماطم مخليه

ثوم مفروم

ورق لوري عروش

زعيترة

زيت زيتون

ملح

طريقة تحضير دنيس بالشعرية

للحشو

* ضعي الشعرية في ماء لتكون جاهزه للحشوه و شوحي في طاسة زيت زيتون مع الثوم المفروم و معهم الفلفل الاحمر و الزيتون الاخضر ثم المشروم و حين تنضج كل المكونات نضع عليهم الشعرية مصفاه من الماء ونضيف التوابل و الكزبرة والبقدونس ونضيف هريسة الشطة علي حسب الرغبة

للصلصة

* شحوى طماطم منزوعة القشر في زيت زيتون مع ثوم حتي تتسبك وقبل التقديم نضيف الكزبره و البقدونس مع الصلصة ونخلي السمك من العظم و نفتحها من الظهر و نضع بها الحشو

* و ضعي السمك في صينية مدهونة بالزيت و تغطي بورق مطبخ و ورق فويل و تدخل الفرن علي درجة حرارة 170 و تقدم ساخنة مع صلصة الطماطم و يزين بالليمون الحامض وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا