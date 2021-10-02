طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

تبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الفراخ بالكبدة لأنها من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها الصغار والكبار بفضل مذاقها المميز والمختلف عن باقي وصفات الفراخ التقليدية.

وتعد طريقة عمل الفراخ بالكبدة من أكثر الوصفات المفيدة صحيا حيث تحتوي على قدر كبير من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لصحة الجسم أهمها الحديد وفيتامين ب الموجودين فى الكبدة فضلا عن البروتين باقي العناصر الغذائية الموجودة فى الفراخ نفسها مما يجعل هذه الوجبة غنية بالمواد المهمة للحفاظ على صحة الجسم.

وترغب الكثير من النساء فى تعلم طريقة عمل الفراخ بالكبدة كالمحلات حيث أن الأنواع الجاهزة تتميز بمذاق شهى ومميز يصعب الحصول عليه في المنزل ولا تعرف الكثير من ربات البيوت أسرار هذه المحلات.

طريقة عمل الفراخ بالكبدة

ولكي تتمكنى من إعداد هذه الأكلة بشكل احترافي مثل أكبر المطاعم، نعرض لكم فيما يلي طريقة عمل الفراخ بالكبدة والقوانص بوصفة سهلة ومميزة من إبداع الشيف شربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير الفراخ بالكبدة:

دجاج

قوانص وكبدة

مرقة

فريك

بصل

زبيب

ثوم

بهارات

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

قرفة

زبدة

كزبرة خضراء

زعتر

طريقة عمل الفراخ بالكبدة :

* في حلة كبيرة على النار ضعى ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب واتركيها حتى تغلي بعد ذلك أضيفي الكبدة وانتظرى حتى النضج قليلا.



* في طاسة على نار متوسطة ضعى زبدة مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم جيدا ثم أضيفي الفريك المنقوع وقلبيهم جيدا ثم اضيفي قليل من الماء واضيفي التوابل والبهارات وغطى الاناء واتركيه حتى ينضج.

* حمرى البصل والثوم المفرومين وزعتر وذرة ملح فى زبدة على نار هادئة ثم صفى القوانص من الماء وقطعيها ثم اضيفي القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل أسود واضيفي الفريك والكبدة.

* افصلى جلد الفرخة عن لحمها وتبليها جيدا بالملح والتوابل ثم احشيها بالخليط وضعيها في صينية فرن وتدخل حتى تنضج جيدا وتقدم وبالهنا والشفا.

الفراخ بالكبدة



طريقة عمل الفراخ البانيه



تعد الفراخ البانيه من أشهر الأكلات الخفيفة التى انتشرت فى السنوات الأخيرة بشكل واسع وذلك نظرا لأنها سهلة التحضير فى المنزل ومذاقها لذيذ ومغذية ويمكن إعدادها بسرعة واقتصادية، ولكن كيف يتم إعدادها بمذاق شهى لذا نقدم لكم طريقة عمل الفراخ البانيه المقرمشة بوصفة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفراخ البانيه:

دجاج فيليه شرائح

ماء بصل

كاري

كركم

بودرة بصل

بودرة ثوم

ملح

فلفل أسود

بيض

بقسماط

دقيق

نشا

بيكنج باودر

زيت للقلي



طريقة عمل الفراخ البانيه

* قلبي ماء البصل مع الكارى والكركم والبصل والثوم البودرة مع الملح والفلفل الأسود ثم تتبل شرائح الدجاج بالخليط

* غطي شرائح الدجاج وادخليها الثلاجة وتقلب البيضة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء أو اللبن وذلك حسب الرغبة.

* قلبي الدقيق والنشا والبيكنج بودر جيدا ثم يقلب الدجاج فى هذا خليط ثم خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ثم يقلى البانيه في الزيت وقدمي الفراخ البانيه وبالهنا والشفا .

بانيه

طريقة عمل الفراخ شيش

ترغب الكثير من السيدات فى تعلم طريقة عمل الفراخ شيش لأنها من أكثر الوصفات التى تتمتع بمذاق شهى ومميز وفى نفس الوقت خفيفة على المعدة ويحبها الأطفال لأنها تخلو من العظم، ونقدم لكم طريقة عمل الفراخ شيش بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الفراخ شيش

أوراك دجاج مخلية

عصير ليمون

زيت

زبادي

ثوم

صلصة طماطم

قرفة حبهان

فلفل الوان

بصل بودرة

زعفران

ملح

فلفل أسود

بهارات



طريقة عمل الفراخ شيش

* في البداية قومي بتقطيع أوراك الدجاج قطع صغيرة وكذلك الفلفل الألوان والبصل ثم استخدمي كبة كهربائية لفرم الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل وقرفة وحبهان وبهارات

* ضعي الزبادي على الخليط السابق ثم صلصة طماطم وزعتر وبودرة زعفران وافرميهم جيدا حتى تحصلي على خليط ذو قوام سائل.

* ضعي مكعبات الدجاج والفلفل والبصل في هذا الخليط ثم ضعيهم في صينية وادخليها فرنا ساخنا حتى تنضج الفراخ ويصبح الشيش طاووق ويقدم ساخنا مع الطحينة.





طريقة عمل الفراخ المشوية

تعد طريقة عمل الفراخ المشوية من أكثر الوصفات التى تبحث عنها النساء حيث أنها من أهم الأكلات الرئيسية التى يتم تقديمها على موائد الأسر المصرية خاصة فى العزومات والمناسبات المختلفة لذا نقدم لكم طريقة عمل الفراخ المشوية بخطوات الشيف الشربينى مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير الفراخ المشوية :

دجاج

كبدة

قوانص

زبيب

فريك

بصل

ثوم

كزبرة خضراء

زعتر طازج

مرقة بهارات

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

قرفة

زبدة

طريقة عمل الفراخ المشوية فى الفرن:

* في إناء كبير على النار ضعي ماء مع زعتر طازج وشرائح بصل وخل وملح ثم ضعي القوانص والقلوب أولا واتركيها لتغلي ثم ضعي الكبدة.

* ضعي الزبدة في طاسة ساخنة على النار مع بصل وثوم مفرومين وقلبيهم ثم اضيفي الفريك المنقوع في الماء واضيفي قليل من الماء وغطيها واتركيها ثم ضيفي التوابل والبهارات.

* في طاسة اخرى ضعي زبده مع بصل وثوم مفرومين وزعتر قطعي القوانص بعد تصفيتها من الماء واضيفيها مع قليل من القرفة الناعمة ومكعب مرقة وملح وفلفل وضيفي الفريك والكبدة والقوانص واخلطيهم سويا بشكل جيد.

* افصلي جلد الفراخ عن لحمها ثم قومى بتتبيلها بالملح واحشيها بالخليط ثم ضعي باقي التوابل على الدجاجة من الخارج ثم ضعيها في صينية فرن فوق مجموعة من شرائح البصل وادخليها فرن ساخن حتى تنضج ثم اخرجيها وبالهنا والشفا.