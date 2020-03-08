وجبة اقتصادية.. كبدة دجاج بالفريك

يقدم الشيف الشربيني طريقة مبتكرة لتقديم وجبة اقتصادية ومكتملة بالعديد من العناصر الغذائية، وهى عبارة عن كبد دجاج بالفريك والبصل المكرمل بمذاق لا يقاوم ويناسب عشاق الفريك بجميع الأعمار .

مقادير كبد دجاج بالفريك والبصل المكرمل





كبدة دجاج فريك

1 مكعب مرقة دجاج

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

3 ملاعق سمن

ربع كوب عسل أسود

2 ملعقة كبيرة خل ابيض

3 فص ثوم مفروم

بقدونس





للتزيين

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

كزبرة ناشفة كمون









طريقة تحضير كبد دجاج بالفريك والبصل المكرمل





* في وعاء كبير، تذوب ملعقة ونصف من السمن ثم يشوح البصل المكعبات حتى يصبح ذهبي اللون.





* يغسل الفريك ويصفى ثم يقلب مع البصل المشوح لمدة ٥ دقائق.





* يضاف مكعب مرق الدجاج مع الماء ويقلب حتى يذوب مكعب مرق





* يتبل الخليط بالملح والفلفل والكزبرة الناشفة والكمون





* يغطى ثم يترك على نار هادئة لمدة ٢٠-٢٥ دقيقة





* في مقلاة كبيرة، تذوب ملعقة كبيرة من السمن وتشوح كبد الدجاج حتى تصبح ذهبية.





* يضاف الثوم والبصل الشرائح ويقلب مع كبد الدجاج لمدة ٥ دقائق.





* يضاف العسل الأسود، الخل، الملح، الفلفل الأسود و١/٢ كوب ماء ثم تخفض النار ويترك الخليط لمدة ١٠ دقائق حتى يسمك الصوص ويغطي كبد الدجاج.





* يقدم مع الفريك في طبق تقديم ويزين بالبقدونس.



