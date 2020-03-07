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مرأة

عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع

السبت 07/مارس/2020 - 07:01 ص
شيب الشعر
شيب الشعر
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أسماء عبد الحفيظ
انتشر بين العديد من الشباب قبل كبار السن ،شيب شعر الرأس ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف مفعول هذه العشبة الجبلية ،المهملة التي ثبت فاعليتها بالتجربة على أنها تقضي على شيب الرأس بدون صبغة .  
 

وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن عشبة الروز ماري (إكليل الجبل) علاج جيد لتغطية الشعر الرمادي، فهى تساعد على استعادة لونه الطبيعي ولكن بشكل مؤقت.


طريقة الاستعمال:

- قومي بغلي كوب ونصف من الروز مارى في الماء وكوبين من المريمية في الماء.
- اتركي الخليط لبضع ساعات ثم يقلب المحلول جيدًا.
- استخدم هذا المحلول بمثابة شطف الشعر.
- أضيفي 2 ملعقة طعام من خل التفاح إلى الخليط ثم افركيها على شعرك لمدة 4-5 مرات في الأسبوع.
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