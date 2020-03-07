عشبة جبلية مهملة تقضي على شيب الرأس خلال أسبوع

انتشر بين العديد من الشباب قبل كبار السن ، شيب شعر الرأس ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أكتشاف مفعول هذه العشبة الجبلية ،المهملة التي ثبت فاعليتها بالتجربة على أنها تقضي على شيب الرأس بدون صبغة .





وفقا لما نشره موقع "بولد سكاي"، فإن عشبة الروز ماري (إكليل الجبل) علاج جيد لتغطية الشعر الرمادي، فهى تساعد على استعادة لونه الطبيعي ولكن بشكل مؤقت.









طريقة الاستعمال:





- قومي بغلي كوب ونصف من الروز مارى في الماء وكوبين من المريمية في الماء.

- اتركي الخليط لبضع ساعات ثم يقلب المحلول جيدًا.

- استخدم هذا المحلول بمثابة شطف الشعر.