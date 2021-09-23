ما الفرق بين ورق العنب والتوت .. واستخدامات متعددة غير المحشي

تتساءل الكثيرات من النساء ما لفرق بين ورق العنب وورق التوت حتى لا تقع فريسة للغش التجاري حيث أن بعض الباعة يقومون ببيع ورق التوت على أنه ورق العنب.

ولمعرفة ما الفرق بين ورق العنب وورق التوت يجب عليكي قراءة بعض المعلومات التفصيلية عن صفات ورق العنب وشكله الخارجي.

ويعد سؤال ما الفرق بين ورق العنب وورق التوت من بين أكثر الاسئلة الشائعة بين النساء حديثات الزواج والفتيات الصغيرات .

ويشكل إجابة سؤال ما الفرق بين ورق العنب وورق التوت أهمية كبيرة لدى النساء حيث تمكنهم من كشف الغش التجاري ولكن اختيار نوع الورق الخاطئ لا يتسبب في إهدار المال وحسب بل والجهد الضائع في إعداد وجبة لا قيمة لها ومذاقها ردئ.

وإذا كنتى ترغبي في معرفة ما الفرق بين ورق العنب وورق التوت فتابعي قراءة هذا التقرير



مميزات ورق العنب

ملمس الورقة ناعم وطري وبه بعض التفرعات االملحوظة .

يمتلك ورق العنب رائحة مميزة له تشبه رائحة العنب ومذاقه به بعض الذعا والحموضة مثل العنب الغير ناضج

يظل ورق العنب محتفظا بلونه حتى بعد الطهي فلا يتغير إلا بدرجة بسيطة ولكنه لا يسود نهائيا.

لونه أخضر فاتح أما لون ساق الورقة فهو درجة فاتحة جدا من الأخضر أو الليموني القريبة من الأصفر.



ورق التوت

يتميز ورق التوت بملمسه الجامد الخشن الجاف .

عند طهي ورق التوت سيتغير لونه ويغمق أكثر.

لا يوجد على ورق التوت خطوط وتقسيمات.

لون ورق التوت أخضر داكن أغمق من ورق العنب.

لون ساق ورق التوت بنفسجي .



استخدامات ورق العنب

ترغب الكثير من النساء في معرفة استخدامات ورق العنب المختلفة وذلك بخلاف اكلة محشي ورق العنب الشهيرة حيث توسعت في العصر الحالي استخدامتها ويمكن استخدامها في الصلصات وأطباق الأرز والحبوب والأسماك المطبوخة على البخار.

الأوراق ، عندما يتم قطفها صغيرة إلى حد ما ، تكون طرية ومنعشة عند سلقها بالماء والملح ، وتستخدم عادة في صنع مخللات ورق العنب.

يضيفون ملاحظة حساسة للعديد من المأكولات العالمية ، حتى اللاتينية والآسيوية. يمكن حتى دمج الأوراق في السلطة وتمتلئ هذه الأوراق متعددة الاستخدامات بالفيتامينات C و B و K و A و B6 ، إلى جانب الحديد والنياسين والريبوفلافين والألياف والمنجنيز والنحاس والفولات والكالسيوم والمزيد، فهي منخفضة السعرات الحرارية وتعطي بديلًا رائعًا لمن يراقبون أوزانهم ويرغبون فى الحفاظ على الوزن المثالي أو إنقاص الوزن.



كيفية حفظ ورق العنب



تتسائل الكثير من النساء عن كيفية حفظ ورق العنب لفترة طويلة دون أن يتلف أو يفقد مذاقه الأصلي ، وفى الحقيقة يعد التجميد ، إلى حد كبير، الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا للحفظ وتحتوي أوراق العنب على نسبة منخفضة من الحموضة ، لذا فإن أوراق العنب المعلبة في المنزل تحمل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي ، في حين أن أوراق العنب المجمدة لا تحتوي على ذلك.



أدوات حفظ ورق العنب:



أوراق العنب الطازجة

خيوط المطبخ أو الخيط

مقص

وعاء كبير

موقد

حمام ثلج في وعاء كبير

حاويات التجميد أو أكياس الفريزر

الفريزر

كيفية حفظ ورق العنب

اختر أوراق العنب الصغيرة بما يكفي لتظل طرية ، لكنها كبيرة بما يكفي لاحتواء ملعقة من الحشوة عند صنع المحشي استهدف الأوراق التي يبلغ عرضها 3 بوصات أو بحجم راحة يدك واختر الأوراق التي ليس بها ثقوب أو تمزقات.



يعمل السلق على تليين الأوراق ويمنع الإنزيمات الموجودة في الأوراق من الاستمرار في نضجها. بينما يقوم العديد من الطهاة بتجميد الأوراق دون سلقها ، فإن هذه الخطوة قد تحسن قوام ورق العنب المجمد. كذلك ، يمكنك استخدام الأوراق بعد التجميد بفترة وجيزة بدلاً من الانتظار لمدة شهرين حسب الحاجة لتليينها بالتجميد وحده.

تعليمات:

جهز حمامًا جليديًا.

احضر قدرًا كبيرًا من الماء ليغلي.

اغسل ورق العنب جيدًا.

اقطع أي سيقان متبقية بالقرب من الورقة قدر الإمكان.

إذا بدت عروق الأوراق الموجودة أسفل ملحق الجذع قاسية ، فقم بقصها باستخدام المقص.



ضع كومة 20 ورقة فوق بعضها البعض وقم بلفها في حزمة فضفاضة قليلاً على شكل سيجار.

اربط الحزم حول الوسط بخيوط المطبخ وهدفك هو ربط الحزم بإحكام بما يكفي حتى لا تنزلق ، ولكن ليس بإحكام شديد.

تريد أن تكون الحزم فضفاضة بدرجة كافية حتى يصل الماء المغلي إلى جميع الأوراق ، بما في ذلك الأعمق في كل حزمة.

اغمر حزم ورق العنب في الماء المغلي لمدة دقيقة واحدة. قم بإزالتها من الماء باستخدام ملقط وضعها في حمام جليدي وبمجرد أن تبرد الحزم لبضع دقائق ، اعصر كل حزمة لإزالة الماء الزائد.



تجميد

ضع حزم ورق العنب المقشر في أكياس التجميد أو أوعية التجميد وقم بتجميدها وقم بتسمية كل كيس أو حاوية بالمحتويات وتاريخ التجميد وتاريخ الاستخدام بحلول. سيبقون جيدًا في الفريزر لمدة ستة أشهر.

للاستخدام ، قم بإذابة حزمة من ورق العنب ، واقطع خيوط المطبخ ، واستمر في أي وصفة من وصفة المحشي تمامًا كما لو كنت تستخدم أوراق العنب المحفوظة تجاريًا.



صفات ورق العنب



ترغب الكثير من النساء فى معرفة صفات ورق العنب الأساسية لكي يتمكن من التفرقة بينه وبين ورق التوت والفراولة والنجاة من حيل الغش التجاري التي يتبعها الباعة.



ومن أهم صفات ورق العنب أنه ذو قوام طري وخفيف وتحتوي أوراق العنب على تقسيمات ثلاثية وبداخل كل تقسيمة توجد فروع صغيرة تميز شكل ورقة العنب، تحتوي ورقة العنب على حواف مدببه.

ويكون لونه أخضر فاتح هذا بالاضافة الى رائحته المميزة التى تشبه رائحة العنب الطازج إلى حد كبير، ومذاقه قريب من مذاق العنب غير مكتمل النضج ولاذع قليلا.

من المهم فرز ورق العنب جيداً حتى تتأكدي من خلوه من الداخل من بعض وريقات الفراولة أو التوت، حيث أن بعض التجار يقوموا بوضعها داخل ورق العنب حتى لا يتمكن المشتري من اكتشافها وبالتالي يستطيعوا تحقيق مكاسب أكبر حيث أن ورق الفراولة سعره أقل بكثير من ورق العنب مما يضر المستهلك ويتسبب في إفساد مذاق محشي ورق العنب والأكلات الأخرى التى يستخدم فى إعدادها.

المصادر

thespruceeats

gardeningknowhow