طريقة عمل البانيه أحلى من المطاعم

فنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل البانيه بوصفات متعددة ....

مكونات بانيه بالدجاج المفروم

نصف كيلو دجاج مفروم

كوب بطاطس مبشورة

كوب بصل مبشور

نصف كوب بقسماط

بيضة

نصف كوب نشا

بابريكا

كمون

زيت للقلي

ملح فلفل أسود





-للوجه

دقيق

بيض

بقسماط





طريقة تحضير بانيه بالدجاج المفروم

-ثم يضاف البقسماط المطحون ثم النشا والبابريكا والكمون والملح والفلفل

-يقلب الخليط جيدًا ثم يشكل حسب الرغبة، ثم تعفر في الدقيق ثم في البيض والبقسماط

-تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم



