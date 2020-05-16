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عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة

السبت 16/مايو/2020 - 09:59 ص
عزومتك عندنا
عزومتك عندنا
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هاجر هانئ
تحتار كل ربة منزل فى عزومة رمضان لاختيار الأطباق التى تقوم بتقديمها لأسرتها أو ضيوفها خلال شهر رمضان، ونقدم لك قائمة عزومة رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف، وتشمل "شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة والحلو كب كيك الكنافة".


طريقة عمل شيش طاووق من مطبخ الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا":
مقادير شيش طاووق بالسويت اند شيلي صوص
شيش طاووق متبل
فلفل ألوان مربعات
بصل أبيض وأحمر 
سويت اند شيلي 
زبدة

- للتقديم
بطاطس
 بقدونس
 زبادي 

طريقة تحضير شيش طاووق 
يشوح الشيش طاووق في الزبدة
 في طاسة أخرى يشوح الفلفل والبصل ثم يضاف الفلفل والبصل للشيش طاووق  ويضاف لهم السويت آند تشيلي صوص ويترك على النار حتة تمام الطهي
 يخلط الزبادي مع البقدونس وملح وفلفل ويقدم مع الشيش طاووق والبطاطس

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طريقة عمل أرز بسمتي بالبسلة والذرة غادة جميل 
مقادير أرز بسمتي بالبسلة والذرة
أرز بسمتي 
بسلة 
جزر مبشور 
ذرة
 مشروم
 زبدة 
مرقة خضار 
ملح وفلفل 
طريقة تحضير أرز بسمتي بالبسلة والذرة
 يشوح المشروم والجزر والبسلة مع الزبدة  ثم يضاف الأرز ويشوح
 تضاف المرقة والملح والفلفل و يترك على النار حتى تمام الطهي
 يقدم ساخنا

طريقة عمل كب كيك الكنافة 
مقادير كب كيك الكنافة
كنافة 
زبدة كريمة
 شوكولاتة بالبندق
 قشطة 
شرائح لوز 
شربات جاهز 

طريقة تحضير كب كيك الكنافة
تذاب الزبدة ثم تفرك مع الكنافة ثم تكبس في قالب الكب كيك ويصنع فراغ بالمنتصف ثم تسوى بالفرن.
تخلط القشطة مع كريمة الشوكولاتة بالبندق ثم تحشى بها الكنافة.
 تسقى بالشربات وتزين باللوز ثم تقدم بالهنا.

عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة
عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة
عزومتك عندنا.. شيش طاووق مع أرز بسمتي بالبسلة والذرة.. والحلو كب كيك الكنافة
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