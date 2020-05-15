عزومتك عندنا .. دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد

تقع كل ربة منزل في حيرة فى عزومة رمضان لاختيار الأطباق التى تقوم بتقديمها لأسرتها خلال شهر رمضان، .

ونقدم لك قائمة عزومة رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة لكل صنف وتشمل " دجاج محشي أرز بالخلطة مع أرز بالزبيب والحلو كنافة بالكاسترد ".





طريقة عمل دجاج محشي أرز بالخلطة من مطبخ الشيف زينب مصطفى

مقادير دجاج محشي أرز بالخلطة

دجاجة

كبد دجاج

بصلة مفرومة ناعم

نصف كيلو أرز مصري

سمنة

ملح

2 ملعقة كبيرة سكر

ماء

بهارات لحمة

مكعب مرقة

فلفل أسود





-الوجه

عسل أسود

سمنة





طريقة تحضير دجاج محشي أرز بالخلطة

* يشوح البصل في السمنة

* يضاف الكبد ويتبل وبملح وفلفل أسود وبهارات وسكر ومكعب مرقة

* يضاف الأرز ويقلب ويضاف كوب ماء مغلي

* يخلط السمن مع العسل الأسود ويرفع على النار حتى يمتزج

* تحشو الدجاجة أرز بالكبد

* توضع في بيركس ويدهن على الوجة عسل أسود وسمنة

* تدخل الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة

* تقدم ساخنة مع أرز بالكبد





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طريقة عمل أرز بالزبيب من مطبخ الشيف أميرة شنب

مقادير أرز بالزبيب

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع ومتصفي

1 كوب زيت

بودرة زعفران

زبيب

ماء مغلي

طريقة تحضير أرز بالزبيب

* تذوب بودرة الزعفران مع الماء وينقع الزبيب فى ماء ساخن

* على النار يشوح الأرز مع زيت و ملح لمدة 3 دقائق

* يضاف الماء المغلي إلى الأرز ويترك حتى يتشرب السائل ويترك على درجة حرارة منخفضة

* يضاف إليه الزبيب والزعفران ويترك حتى يكتمل النضج ويقدم ساخنا بالهنا









طريقة عمل كنافة بالكاسترد من مطبخ الشيف أميرة شنب

مقادير كنافة بالكاسترد

2 ديسك كنافة جاهز

كنافة مفتتة

زبدة

1 و نصف كوب لبن

نصف كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 و نصف ملعقة كبيرة نشا

صفار بيضة

شربات ثقيل

كريم شانتيه في كيس حلواني

فستق مجروش





طريقة تحضير كنافة بالكاسترد

* تذوب السمنة ثم تفرك بها الكنافة ثم توضع طبقة رفيعة في صينية فرن

* وتضغط ثم توضع في الفرن حتى يصبح ديسك كنافة

* تخلط الفانيلا مع صفار البيض وتخفق جيدا

* على النار يسخن اللبن مع السكر ثم يضاف خليط البيض ويقلب جيدا حتى يثقل القوام

* ويترك حتى يكون دافئ ثم يوضع في كيس حلواني

* ثم يضاف على ديسك الكنافة حسب الرغبة

* ثم يضاف الديسك الثاني ويزين بالكاسترد والكريمة المخفوقة ويقدم



