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عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:01 ص
عزومتك عندنا
عزومتك عندنا
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هاجر هانئ
مع حلول شهر رمضان الكريم تكثر الولائم والعزائم على مدار شهر رمضان، وتقع كل ربة منزل فى حيرة لاختيار الأصناف والأطباق التى تقوم بتقديمها لضيوفها وأفراد أسرتها.

ونقدم لك قائمة عزومة رمضان اليوم بطريقة مفصلة وبسيطة  لكل صنف وتشمل " طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش و الحلو قطايف بالآيس كريم
 ".

طاجن شعرية بأوراك الدجاج  من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف
مقادير طاجن شعرية بأوراك الدجاج
شعرية
 أوراك دجاج
 بصل
 ثوم 
جزر 
كرات 
كرفس
 طماطم 
صلصة طماطم 
بهارات
 زعتر 
كزبرة خضراء 
مرقة
 زبدة 
ملح فلفل اسود 
مكسرات مشكلة 

طريقة تحضير طاجن شعرية بأوراك الدجاج
* تحمر الشعرية في طاسة بها زيت ساخن ونقلب حتى تتحمر ثم يضاف الماء وتترك لتنضج على نار هادئة
* توضع أوراك الدجاج بعد أن تحمر ثم يضاف البصل المقطع مكعبات صغيرة ثم يقطع الكرات والكرفس و يضاف إلى الطاسة
* يفرم الثوم مع البهارات والزعتر ثم يضاف الفلفل الحار المقطع والكزبرة الخضراء المفرومة وخليط الثوم وملح وفلفل وصلصة طماطم ومكعب مرقة
* يضاف ماء ليغلي حتى ينضج ثم افتحي قشرة الطماطم واقليها في زيت غزير ساخن أو ماء مغلي ليسهل تقشيرها ثم تقشر وتفرم
* يوضع في طاجن فخار ساخن الشعرية المحمرة ثم يضاف عليها خليط الدجاج ثم تدخل فرن ساخن حتى ينضج ثم يقدم


طريقة عمل جلاش من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد
مقادير جلاش
جلاش
 سمن
 لبن 

طريقة تحضير جلاش
* يفرد طبقة من الجلاش ويدهن بالسمنة واللبن
* ثم تكرر الخطوة
* وتقطع وتدخل الفرن
* وتقدم

طريقة عمل قطايف بالآيس كريم من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف
مقادير قطايف بالآيس كريم
قطايف 
زيت
 قطايف  قمع مقلية
ايس كريم  مستكة
فستق مجروش 
طريقة تحضير قطايف بالآيس كريم
* تقلب القطايف وتشكل على شكل أقماع
* ثم تقلى في الزيت ثم تترك حتى تبرد
* وتقدم

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم
عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم
عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم
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