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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة عمل بلح الشام.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
بلح الشام أحد حلويات رمضان التي يعشقها الكثير.. قدمت الشيف أميرة شنب طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل بلح الشام. 

مقادير بلح الشام
1 ونصف كوب دقيق نصف كوب نشا 1 كوب ماء نصف كوب زيت6 بيض 1 ملعقة صغيرة فانيليا 1 ملعقة خل شربات ثقيل  جاهز بارد، ملح، زيت للقلي، للتقديم كريمة مخفوقة فستق مجروش. 


طريقة تحضير بلح الشام
* يرفع الماء على النار مع الزيت والخل.

* يخلط الدقيق مع النشا مع رشة الملح ثم يضاف للماء مع التقليب المستمر حتى يختفي الدقيق.

* يرفع المحتوى في العجان مع تركه يخفق حتى يهدأ حرارته.

* يخلط البيض مع الفانيليا.

* يضاف البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

* تترك العجينة لترتاح ثم تصب في كيس حلواني وتحفظ بالمبرد حتى ترد تماما.

* يقلى بلح الشام في الزيت الفاتر مع التقطيع بواسطة مقص مدهون زيت عند مسافة الإصبع.

* يرفع بلح الشام ثم يصفى من الزيت.

* يضاف له الشربات ثم يقدم محشو بالكريمة المخفوقة ومزينا بالفستق.
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