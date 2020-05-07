أحلى من المحلات.. طريقة عمل بلح الشام.. فيديو

بلح الشام أحد حلويات رمضان التي يعشقها الكثير.. قدمت الشيف أميرة شنب طريقة سهلة وغير مكلفة لعمل بلح الشام.





1 ونصف كوب دقيق نصف كوب نشا 1 كوب ماء نصف كوب زيت6 بيض 1 ملعقة صغيرة فانيليا 1 ملعقة خل شربات ثقيل جاهز بارد، ملح، زيت للقلي، للتقديم كريمة مخفوقة فستق مجروش.









* يرفع الماء على النار مع الزيت والخل.





* يخلط الدقيق مع النشا مع رشة الملح ثم يضاف للماء مع التقليب المستمر حتى يختفي الدقيق.





* يرفع المحتوى في العجان مع تركه يخفق حتى يهدأ حرارته.





* يخلط البيض مع الفانيليا.





* يضاف البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.





* تترك العجينة لترتاح ثم تصب في كيس حلواني وتحفظ بالمبرد حتى ترد تماما.





* يقلى بلح الشام في الزيت الفاتر مع التقطيع بواسطة مقص مدهون زيت عند مسافة الإصبع.





* يرفع بلح الشام ثم يصفى من الزيت.





* يضاف له الشربات ثم يقدم محشو بالكريمة المخفوقة ومزينا بالفستق.