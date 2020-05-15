عزومتك من السودان.. طريقة عمل العصيدة بالطريقة الصحيحة

(طريقة عمل عصيدة الذرة - اللقمة)





المكونات والخطوات:

مقدار من عجين الذرة المخمر مسبقا، ملح

استخدمي كوبين من العجين و قوامة اثقل من قوام عجين الكسرة بقليل

و ضعي كوبين من الماء والملح علي النار حتي تغلي

يضاف العجين مع التحريك وسوف تلاحظي بسرعة

أنه أصبح ثقيلًا استمري في التحريك حتي يثقل اكثر

عندها تخفّض النار ويضاف ربع كوب ما بارد

(يعتمد مقدار الماء علي القوام الذي تفضلين)

وتترك لتغلي لمدة 5 دقائق ثم تحرك حتي تمتزج

وتترك حتي تستوي

ويختبر النضوج بوضع اصبعك في الماء ووضعه

علي العصيدة ان خرج نظيف دل علي النضج

يمسح قالب بالزيت او يبلل بالماء

وتصب العصيدة

تترك حتي تبرد تماما ثم تقلب في صحن