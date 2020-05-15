AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عزومتك من السودان.. طريقة عمل العصيدة بالطريقة الصحيحة

الجمعة 15/مايو/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
تعتمد سفرة رمضان علي التغيير والطرق المبتكرة ولذلك نقدم لكي اليوم سفرة كاملة لعزومة اسرتك علي اكلة سودانية وهي اللقمة او العصيدة 


 (طريقة عمل عصيدة الذرة - اللقمة)

المكونات والخطوات:
مقدار من عجين الذرة المخمر مسبقا، ملح
استخدمي كوبين من العجين و قوامة اثقل من قوام عجين الكسرة بقليل
و ضعي كوبين من الماء والملح علي النار حتي تغلي
يضاف العجين مع التحريك وسوف تلاحظي بسرعة
أنه أصبح ثقيلًا استمري في التحريك حتي يثقل اكثر
عندها تخفّض النار ويضاف ربع كوب ما بارد
(يعتمد مقدار الماء علي القوام الذي تفضلين)
وتترك لتغلي لمدة 5 دقائق ثم تحرك حتي تمتزج
وتترك حتي تستوي
ويختبر النضوج بوضع اصبعك في الماء ووضعه
علي العصيدة ان خرج نظيف دل علي النضج
يمسح قالب بالزيت او يبلل بالماء
وتصب العصيدة
تترك حتي تبرد تماما ثم تقلب في صحن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لقمة القاضي بطرق مختلفة أحلى من المحلات

عزومتك من سوريا .. طريقة عمل الكبسة بالدجاج السورية والحلو حلاوة الجبن الشهية

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

عزومتك من الأردن.. طريقة عمل المنسف وشوربة البقوليات والحلو نموره بحشو المكسرات

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد أصالة نصري.. تعرف على عمرها الحقيقي

محافظات سعودية خالية من فيروس كورونا

«صدى البلد» يكشف كواليس إقالة صبري المنياوي من الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي

شطة يطالب الزمالك بـ تقديم شكوى رسمية بشأن قضية نادي القرن.. فيديو

هنا شيحة تتألق برفقة شقيقتها في أحدث ظهور لهما.. شاهد

مودة الأدهم من فيديوهات خرق حظر التجوال إلى التحريض على الفجور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مطرب شهير يطالب بإرسال رئيس وزراء بريطانيا إلى ووهان.. فيديو

بملابس سواريه.. سيرين عبد النور تتألق فى أحدث ظهور لها

مين أحلى.. شاهد أصالة وكندة علوش بدون مكياج