عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

في شهر رمضان لا غنى عن العزومات، لذلك يجب عليكِ الابتكار واختيار وجبات متنوعة وسنقدم لكِ عزومة من المغرب ووصفات شهية للإفطار في أجواء مليئة بالفرحة والسعادة للشيف نادية سرحان .
سلطة كسكسي بالبقدونس
مقادير سلطة كسكسي بالبقدونس
250 جرام كسكسي زيت زيتون ملح فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ملعقة كبيرة نعناع طازج حبة بصل صغيرة مبشورة حبة طماطم مقطعة صغيرنصف حبة فلفل رومي أصفر عصير ليمون 100 جرام لحم بقري مدخن ليمون مخلل
طريقة تحضير سلطة كسكسي بالبقدونس
* يقطع اللحم المدخن مربعات صغيرة
* في طاسة على النار يوضع الفلفل الأصفر ثم يضاف الطماطم والبصل المبشور ويقلب
* تضاف قطع الليمون المعصفر ثم اللحم المدخن وملح وفلفل ويرفع من على النار
* يضاف إلى الكسكسي مع رشة بقدونس وعصير ليمون ثم تقدم دافئة أو باردة
طبق الفاصوليا المغربية
مقادير فاصوليا مغربية
فاصوليا بيضاء منقوعة بصل مكعبات ثوم بقدونس جنزبيل ملح فلفل ملون غذائي زيتفلفل حار صلصة
طريقة تحضير فاصوليا مغربية
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوحان معا
* ثم تضاف الفاصوليا وتشوح جيدا ثم يضاف البقدونس
* ثم يضاف الجنزبيل والفلفل الاسود ثم تضاف الصلصة ويقلب الخليط جيدا
* ثم يضاف الملون الغذائي والماء وتترك حتى تنضج وتقدم
شوربة الطماطم المغربية
مقادير شوربة الطماطم المغربية
6 ملعقة كبيرة دقيق ربع كوب صلصة طماطم فصّ ثوم مدقوق ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر الحلو بابريكاملعقة كبيرة أوريغانو ملح فلفل أسود زيت زيتون شرائح من الليمون الحامض خبز ساخن
طريقة تحضير شوربة الطماطم المغربية
* اسكبي الماء في قدر على النار، اضيفي الملح والفلفل
* أضيفي الدقيق الذاب في قليل من الماء البارد عند الغليان
* ثم، يخفق بواسطة المضرب ، إلى أن يتجانس الدقيق مع الماء
* استمري في التقليب
* ثم أضيفي كلّ من صلصة الطماطم وزيت الزيتون والثوم
* قدّمي الطبق، مع شرائح من الليمون الحامض والخبز الساخن