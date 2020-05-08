عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

سلطة كسكسي بالبقدونس

* يضاف إلى الكسكسي مع رشة بقدونس وعصير ليمون ثم تقدم دافئة أو باردة

* يضاف إلى الكسكسي مع رشة بقدونس وعصير ليمون ثم تقدم دافئة أو باردة

* تضاف قطع الليمون المعصفر ثم اللحم المدخن وملح وفلفل ويرفع من على النار

* تضاف قطع الليمون المعصفر ثم اللحم المدخن وملح وفلفل ويرفع من على النار

* في طاسة على النار يوضع الفلفل الأصفر ثم يضاف الطماطم والبصل المبشور ويقلب

* في طاسة على النار يوضع الفلفل الأصفر ثم يضاف الطماطم والبصل المبشور ويقلب

طبق الفاصوليا المغربية

* ثم يضاف الملون الغذائي والماء وتترك حتى تنضج وتقدم

* ثم يضاف الملون الغذائي والماء وتترك حتى تنضج وتقدم

* ثم يضاف الجنزبيل والفلفل الاسود ثم تضاف الصلصة ويقلب الخليط جيدا

* ثم يضاف الجنزبيل والفلفل الاسود ثم تضاف الصلصة ويقلب الخليط جيدا

* ثم تضاف الفاصوليا وتشوح جيدا ثم يضاف البقدونس

* ثم تضاف الفاصوليا وتشوح جيدا ثم يضاف البقدونس

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوحان معا

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم ويشوحان معا

شوربة الطماطم المغربية

مقادير شوربة الطماطم المغربية

6 ملعقة كبيرة دقيق ربع كوب صلصة طماطم فصّ ثوم مدقوق ربع ملعقة صغيرة فلفل أحمر الحلو بابريكاملعقة كبيرة أوريغانو ملح فلفل أسود زيت زيتون شرائح من الليمون الحامض خبز ساخن

طريقة تحضير شوربة الطماطم المغربية

* اسكبي الماء في قدر على النار، اضيفي الملح والفلفل





* أضيفي الدقيق الذاب في قليل من الماء البارد عند الغليان





* ثم، يخفق بواسطة المضرب ، إلى أن يتجانس الدقيق مع الماء





* استمري في التقليب





* ثم أضيفي كلّ من صلصة الطماطم وزيت الزيتون والثوم



