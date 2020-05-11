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مرأة

عزومتك من الأردن.. طريقة عمل المنسف وشوربة البقوليات والحلو نموره بحشو المكسرات

الإثنين 11/مايو/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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ريهام قدري
إذا كنت تحاولين تقديم أكلات غير تقليدية على سفرة رمضان ، يمكن دعوة الأهل على عزومة مختلفة من الاكلات الاردنية الشعبية 

طريقة عمل المنسف الأردني باللحم:
( طريقه المنسف بالدجاج نفس الطريقه ولكن باستبدال اللحم بالدجاج)
المقادير :
1_أربع كأس من الأرز
2_واحد رأس من اللحم البلدي 
3_لحم غنم الكميه حسب الرغبه(4كيلو)
4_مكسرات للتزيين (لوز+صنوبر)
5_القليل من السمن البلدي
6_ضمة بقدونس مفروم ناعم (حسب الرغبة)
7_خبز شراك عدد 2
8_بهارات لسلق اللحمه (هيل صحيح او حب الهال _ورق غار او اللورق )
9_رأس من البصل مقطع مكعبات كبيره _زيت نباتي 3 معالق كبيره
الطريقه:
1_نضع في وعاء على النار الزيت النباتي + البصل +الهيل +ورق الغار + اللحمه وتقلب قليلا ثم يضاف عليها الماء المغلي وتترك على النار الى ان تنضج مع مراعاة إزالة الزفر (الدهن ) عن وجه الوعاء 
2_في وعاء اخر على النار نضع 3 معالق من السمن البلدي ونضيف لها الأرز المنقوع والمصفى من الماء ويحرك بالسمن قليلا ثم يضاف له الماء المغلي بمقدار كل كأس أرز يضاف له كأس ماء مغلي+ ملعقه كبيره من الكركم + ملح حسب الرغبه ويترك قليلا على نار عاليه الى ان تقل كمية الماء قليلا ثم تخفض درجة الحرارة ويترك الى ان ينضج 
3_في وعاء اخر نقوم بدق او طحن رأس الجميد البلدي ونقعه في الماء الى أن يذوب نسبيا ثم بعد ذلك يضاف الى الخلاط الكهربائي كما هو مع ماء نقعه ويخلط جيدا وبعد ذلك نضيفه الى وعاء اللحم بعد التأكد من استواء اللحم ويبقى على النار الى أن يأخذ غلوه بسيطه ودون اغلاق الغطاء عليه لانه سوف يفرط 
4_في صينية التقديم نضع رغيف واحد من الشراك نمده داخل الصينيه ونضع عليه مغرفه من الشوربه (الجميد) ثم نضع عليه الأرز بعد نضجه تماما ثم نوزع عليه قطع اللحم ومن ثم المكسرات المقليه بقليل من السمن +البقدونس حسب الرغبة ويغطى برغيف الشراك الثاني ويقدم بجانبه الشوربه


شوربة البقوليات 
المقادير 
زبده وزيت
بصله مفرومه 
ثوم مهروس 
ثلاث حبات بندوره مقشره ومقطعه
ثلاث معالق كبيرة معجون بندوره 
ملح وفلفل واعشاب ايطاليه( روزماري ،زعتر ناشف ،ريحان ناشف )
علبة فاصوليا بيضا
علبة فاصوليا حمرا 
علبة حمص
كوب معكرونه صغيرة الحجم
مكعب ماجي 
كوبين ماء 
ممكن تضيفي لحمه ناعمه

الحلو
النموره بحشو المكسرات
المقادير
كوبان سميد
معلقه كبيره بيكنج باودر
تلات أرباع الكوب زبده وربع كوب زيت نباتي
كوب لبن راييب
معلقه كبيره ماء زهر ومعلقة ك ماء الورد
فستق حلبي مفروم ناعم كاجو أو جوز مطحون خشن
قطر
الطريقه
سميد مع البكنج باودر ماء الورد والزهر يفرط جيد ثم نضيف الزبدة وتفرك جيد ثم اللبن وتحرك جيدا وتترك جانبًا
يضاف معلقين ماء زهر وو رد وقطر على الحشوه حتى تتماسك وتترك
تفرد نص كمية السميد في صينية مدهونة بالزيت وتفرد الحشوة تم باقي السميد وتقطع وتخبز بفرن على حرارة 180من تحت تم تحمر من فوق واخيرا تسقى بالقطر وتزين


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