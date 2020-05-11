عزومتك من الأردن.. طريقة عمل المنسف وشوربة البقوليات والحلو نموره بحشو المكسرات

طريقة عمل المنسف الأردني باللحم:

( طريقه المنسف بالدجاج نفس الطريقه ولكن باستبدال اللحم بالدجاج)

المقادير :

1_أربع كأس من الأرز

2_واحد رأس من اللحم البلدي

3_لحم غنم الكميه حسب الرغبه(4كيلو)

4_مكسرات للتزيين (لوز+صنوبر)

5_القليل من السمن البلدي

6_ضمة بقدونس مفروم ناعم (حسب الرغبة)

7_خبز شراك عدد 2

8_بهارات لسلق اللحمه (هيل صحيح او حب الهال _ورق غار او اللورق )

9_رأس من البصل مقطع مكعبات كبيره _زيت نباتي 3 معالق كبيره

الطريقه:

1_نضع في وعاء على النار الزيت النباتي + البصل +الهيل +ورق الغار + اللحمه وتقلب قليلا ثم يضاف عليها الماء المغلي وتترك على النار الى ان تنضج مع مراعاة إزالة الزفر (الدهن ) عن وجه الوعاء

2_في وعاء اخر على النار نضع 3 معالق من السمن البلدي ونضيف لها الأرز المنقوع والمصفى من الماء ويحرك بالسمن قليلا ثم يضاف له الماء المغلي بمقدار كل كأس أرز يضاف له كأس ماء مغلي+ ملعقه كبيره من الكركم + ملح حسب الرغبه ويترك قليلا على نار عاليه الى ان تقل كمية الماء قليلا ثم تخفض درجة الحرارة ويترك الى ان ينضج

3_في وعاء اخر نقوم بدق او طحن رأس الجميد البلدي ونقعه في الماء الى أن يذوب نسبيا ثم بعد ذلك يضاف الى الخلاط الكهربائي كما هو مع ماء نقعه ويخلط جيدا وبعد ذلك نضيفه الى وعاء اللحم بعد التأكد من استواء اللحم ويبقى على النار الى أن يأخذ غلوه بسيطه ودون اغلاق الغطاء عليه لانه سوف يفرط