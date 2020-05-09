عزومة من الأكلات البحرية.. سمك مشوي وفيليه شيش وشوربة السي فود





السمك المشوي المقادير: 1 سمكة شواء (1 ـ 2 كيلو). 2 كوب من الأعشاب المفرومة (بقدونس، كزبرة شبت، رشاد). 4 ـ 5 عود من البصل الأخضر. 1/4 كوب من زيت الزيتون. 1 عصير حبة ليمون حامض. خصلات أعشاب واوتاد ليمون حامض للزينة. 1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 1/2 ملعقة من الملح أو حسب الرغبة.

الطريقة : ينظف السمك ويغسل جيدًا ثم يفرك من الداخل والخارج بالملح والفلفل الأسود وتوضع جانبًا. يغسل البصل الأخضر ويفرم ناعمًا ثم يغسل البقدونس والكزبرة والشبت والرشاد. يفرم مقدار ملعقة كبيرة من كل صنف من الأعشاب ثم تخلط مع البصل المفروم وعصير الليمون وزيت الزيتون. عندما تصبح الحشوة جاهزة، تحشى السمكة بالخليط وتغلق الفتحة جيدًا بواسطة خلل اسنان. بواسطة سكين حادة تشق أطراف السمكة بطريقة منحرفة ثم توضع السمكة في صينية الفرن وتدهن بالزيت جيدًا من الجهتين ويصب عليها عصير الحامض وتدخل إلى فرن متوسط الحرارة مدة 40 ـ 50 دقيقة. أثناء الشوى تقلب السمكة وترطب بالعصارة من الطبق. تفحص السمكة بالشوكة من الجزء الأسمك للتأكد من النضوج. ترفع من الفرن وتوضع بحذر في طبق التقديم ثم تزين بخصلات الأعشاب الطازجة وأوتاد الليمون الحامض وتقدم ساخنة مع الأرز المبخر والسلطة





- سمك فيليه بصوص الليمون 4 قطع فيليه سمك 2/1 كوب دقيق 4 ملعقة كبيرة زبدة 2/1 كوب عصير ليمون 2/1 ملعقة صغيرة ملح 4/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود 2/1 ملعقة صغيرة شطة مجروشة 2/1 كوب بقدونس مفروم 1 حبة كبيرة ليمون شرائح

الطريقة 1. أحضري طبق تقديم مناسب لحجم السمك والصلصة. 2. إقطعي شرائح السمك عرضيا إلى نصفين إذا كانت سميكة. من المهم ان تكون شرائح السمك رقيقة لتنضج بسرعة. 3. ضعي الدقيق في طبق واسع. 4. في مقلاة واسعة ضعي الزبدة، ضعي المقلاة على نار متوسطة لتذوب وتسخن جيدا. 5. ضعي شريحة من فيليه السمك في الدقيق وقلبيها لتتغطى بطبقة وفيرة منه. ضعي قطعة السمك مباشرة في الزبدة الساخنة. أكملي تغطية بقية الشرائح وضعيها في المقلاة. انتظري لمدة دقيقة أو دقيقتين ليصبح قاع شرائح السمك ذهبي. (لا تغطي شرائح السمك بالدقيق وتتركيها لفترة طويلة كي لا يتكتل الدقيق على السمك ويعطي طعم غير لذيذ بعد تطبيق بقية الخطوات) 6. باستعمال ملعقة معدنية عريضة إقلبي شرائح السمك على الجهة الثانية وانتظري لتصبح ذهبية اللون. قلبي شرائح السمك بخفة على الجهتين إلى أن ينضج السمك تماما. أختبري نضج السمك باستعمال الشوكة. أغرزي الشوكة في وسط شريحة السمك، إذا دخلت أسنان الشوكة بسهولة في السمك فذلك يعني أن السمك قد نضج. 7. أنقلي السمك ببطء إلى طبق التقديم. 8. أضيفي عصير الليمون على ما تبقى من الزبدة في المقلاة، أضيفي الملح، الفلفل والشطة، قلبي عصير الليمون على نار متوسطة إلى أن تتكون لديك صلصة متجانسة ومتماسكة. أضيفي شرائح الليمون وقلبي لمدة دقيقة. 9. وزعي شرائح الليمون والصلصة على قطع السمك في الطبق. أنثري البقدونس وقدمي مباشرة.





- شوربة السى فود وقت التحضير: 05 - 10 وقت الطهي: 20 - 30 دقيقة المكونات 1 معلقة زبدة كبيرة 1 بصلة مفرومة متوسطة 1 فص ثوم كبير 1/4 ك جمبرى متوسط او كبير حسب الرغبة 1/4 ك جندوفلى 1 /4 سبيط مقطع 3 كابوريا متوسطة 1/2 سمك فيليه مقطع مكعبات 1 مرقة ماجى كرفس 1/2 كوب كريمة او بدون حسب الرغبة ملح + كمون + فلفل + كارى 2 حبة حبهان 1 ورقة لورى

طريقة التحضير تضاف الزبدة في إناء على النار ثم البص والثوم الى ان يذبل البصل ثم يضاف ( الجمبرى بعد تنظيفة بشقة بالسكين من ظهره وغسلة جيدا + الجندوفلى ويقنع لمدة ساعات لتنزل الرمل منه ويغسل جيدا + ثم السبيط + ثم الكابوريا وتقطع ارجل الكابوريا وتفتح وتقسم نصفين وتغسل جيدا + ثم السمك ) وتقلب الى ان يتغيير لونهم ثم تضاف الكريمة وتترك لمدة 5 دقائق ثم الماء حسب رغبة كمية الشوربة يضاف المرقة والملح والكمون والفلفل والكارى والحبهان وورق اللورى وتترك لمدة ربع ساعه على النار ثم يقطع الكرفس قطع صغيرة ويضاف عليها وبالهنا والشفا تقدم مع الخبز المحمص وسلطة الطحينة والليمون للشوربه





- شيش السمك بتكفي 6 اشخاص, وقت التحضير اقل من ساعة, مقادير الاكلة كيس سمك فيليه فصين ثوم مفرومين فلفل ملون مقطعين مكعبات كبيرة 3 بصلات مقطعين مكعبات كبيرة 3 حبات طماطم فلفل اسود كمون شطة زيت ليمون اسياخ خشب و حزمة كرفس قطعة فحم صغيرة

طريقة عمل طريقة عمل شيش السمك يسخن الفرن يتبل السمك بكل التوابل المذكورة ثم يترك لمدة ساعة في الثلاجة نغرس فى كل عود خشبى قطعة سمك ثم قطعة طماطم وقطعة بصل وفلفل مع التكرار يغسل الكرفس و يوضع في قاعدة الصينية ثم نضع فوقهم الاسياخ يرش قليل زيت فوق السمك نضعهم في الفرن حتي الاحمرار بعد النضج نخرج الصينية و نحمي الفحمة من كل اتجاه و نضعها في وسط الصينية مع التغطية لمدة 10 دقائق