طريقة عمل سمك الفيليه بالفرن مع الخضار من الشيف غادة عاطف

سمك الفيليه طبق غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن و مناسب للريجيم ويمكنك صنعه في رمضان بطريقة سهلة وبسيطة وتكلفة قليلة.
المقادير:
1 كيلو سمك فيليه مقطع
2 حبة بطاطا مقطعة شرائح
شرائح 1 فليفلة حمراء وصفراء
شرائح 2 بصلة
شرائح 2 حبة بندورة
لتحضير تتبيلة السمك:
1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة طعام بابريكا
1 ملعقة طعام كزبرة
1 ملعقة طعام بهارات السمك
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون
عصير 2 ليمونة
½ كأس زيت زيتون
4 فص ثوم مهروس
طريقة التحضير
- نضع في وعاء الملح والبابريكا والكزبرة .
- نضيف الفلفل والكمون وبهارات السمك .
- نضيف الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون ونحرك المكونات حتى تمتزج تمامًا وتصبح التتبيلة جاهزة .
- نغمر السمك في التتبيلة حتى يتشرب السمك نكهة البهارات والحمض ثم نغمر البطاطا بنفس الطريقة .
- في طبق بايركس نرتب شرحات البصل ثم البندورة ثم شرائح البطاطا وبعدها قطع الفيليه .
- نزين الطبق بشرائح الفليفلة وندخله الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات ويصبح السمك جاهزًا للتقديم .
المقادير:
1 كيلو سمك فيليه مقطع
2 حبة بطاطا مقطعة شرائح
شرائح 1 فليفلة حمراء وصفراء
شرائح 2 بصلة
شرائح 2 حبة بندورة
لتحضير تتبيلة السمك:
1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة طعام بابريكا
1 ملعقة طعام كزبرة
1 ملعقة طعام بهارات السمك
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون
عصير 2 ليمونة
½ كأس زيت زيتون
4 فص ثوم مهروس
طريقة التحضير
- نضع في وعاء الملح والبابريكا والكزبرة .
- نضيف الفلفل والكمون وبهارات السمك .
- نضيف الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون ونحرك المكونات حتى تمتزج تمامًا وتصبح التتبيلة جاهزة .
- نغمر السمك في التتبيلة حتى يتشرب السمك نكهة البهارات والحمض ثم نغمر البطاطا بنفس الطريقة .
- في طبق بايركس نرتب شرحات البصل ثم البندورة ثم شرائح البطاطا وبعدها قطع الفيليه .
- نزين الطبق بشرائح الفليفلة وندخله الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات ويصبح السمك جاهزًا للتقديم .