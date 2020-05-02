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مرأة

طريقة عمل سمك الفيليه بالفرن مع الخضار من الشيف غادة عاطف

السبت 02/مايو/2020 - 02:00 م
سمك فيليه
سمك فيليه
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آلاء حسن
سمك الفيليه طبق غني بالبروتينات والفيتامينات والمعادن و مناسب للريجيم ويمكنك صنعه في رمضان بطريقة سهلة وبسيطة وتكلفة قليلة.

المقادير:

1 كيلو سمك فيليه مقطع
2 حبة بطاطا مقطعة شرائح
شرائح 1 فليفلة حمراء وصفراء
شرائح 2 بصلة
شرائح 2 حبة بندورة

لتحضير تتبيلة السمك:
1 ملعقة طعام ملح
1 ملعقة طعام بابريكا
1 ملعقة طعام كزبرة
1 ملعقة طعام بهارات السمك
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة كمون
عصير 2 ليمونة
½ كأس زيت زيتون
4 فص ثوم مهروس

طريقة التحضير

- نضع في وعاء الملح والبابريكا والكزبرة .

- نضيف الفلفل والكمون وبهارات السمك .

- نضيف الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون ونحرك المكونات حتى تمتزج تمامًا وتصبح التتبيلة جاهزة .

- نغمر السمك في التتبيلة حتى يتشرب السمك نكهة البهارات والحمض ثم نغمر البطاطا بنفس الطريقة .

- في طبق بايركس نرتب شرحات البصل ثم البندورة ثم شرائح البطاطا وبعدها قطع الفيليه .

- نزين الطبق بشرائح الفليفلة وندخله الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات ويصبح السمك جاهزًا للتقديم .
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