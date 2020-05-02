طريقة عمل سمك الفيليه بالفرن مع الخضار من الشيف غادة عاطف



لتحضير تتبيلة السمك:

1 ملعقة طعام ملح

1 ملعقة طعام بابريكا

1 ملعقة طعام كزبرة

1 ملعقة طعام بهارات السمك

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة كمون

عصير 2 ليمونة

½ كأس زيت زيتون

4 فص ثوم مهروس



طريقة التحضير



- نضع في وعاء الملح والبابريكا والكزبرة .



- نضيف الفلفل والكمون وبهارات السمك .



- نضيف الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون ونحرك المكونات حتى تمتزج تمامًا وتصبح التتبيلة جاهزة .



- نغمر السمك في التتبيلة حتى يتشرب السمك نكهة البهارات والحمض ثم نغمر البطاطا بنفس الطريقة .



- في طبق بايركس نرتب شرحات البصل ثم البندورة ثم شرائح البطاطا وبعدها قطع الفيليه .



- نزين الطبق بشرائح الفليفلة وندخله الفرن لمدة ساعة تقريبا حتى تنضج المكونات ويصبح السمك جاهزًا للتقديم .