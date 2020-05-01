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مرأة

لتعويض نقص السوائل في رمضان.. ماسك الخيار حل مثالى لبشرتك

الجمعة 01/مايو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحدث جفاف في بشرتك نتيجة نقص السوائل في ساعات النهار لذلك يجب الاهتمام بها قدر الإمكان لتعويض هذا النقص في رمضان.

وقدم موقع boldsky ماسك الخيار لتعويض نقص الماء :

المكونات

شرائح من الخيار
ماء ورد

الطريقة
- نخلط شرائح الخيار بقطارات من ماء الورد في الخلاط جيدا.

- نضع الخليط لمدة 30 دقيقة على البشرة بعد تنظيفها بغسول للوجة.

- يمكنك تكرار الوصفة مرتين في الاسبوع وشاهدي الفرق. 
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