تعد المكرونة هي احدي الاطباق التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مكرونة سي فود بالصوص الأبيض
المقادير
- سباكتي : 500 جرامًا (مكرونة)
- فيليه السلمون : 500 جرامًا (مكعبات)
- الروبيان : 1 كيلو (حجم كبير)
- الثوم : 5 فصوص
- مرق دجاج : كوبان وربع
- كريمة الطبخ : كوب
- الشبت : كوب ونصف
- الخردل : ملعقة صغيرة وربع
- ملح : ملعقة صغيرة
- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على العلبة، عندما تنضج، صفّيها جيدًا من الماء وضعيها جانبًا.
سخّني الزيت في قدر على حرارة منخفضة أضيفي الثوم وقلّبي المزيج لدقيقتين.
أضيفي مرق الدجاج وارفعي الحرارة زيدي كريمة الطبخ وحرّكي جيدًا.
أضيفي الخردل والشبت عندما يغلي المزيج، خففي النار واغلي المزيج على حرارة هادئة حتى يكثف.
أضيفي مكعبات سمك السلمون حرّكي المزيج، وضعي الغطاء واغلي المكونات لـ5 دقائق.
زيدي الروبيان وحرّكي المزيج اطهي المكونات لـ4 دقائق حتى ينضج الروبيان والسلمون بالكامل.
أضيفي المعكرونة إلى المزيج حرّكي المكونات وأطفئي النار، ثم قدّمي الطبق ساخنًا.
المقادير
- سباكتي : 500 جرامًا (مكرونة)
- فيليه السلمون : 500 جرامًا (مكعبات)
- الروبيان : 1 كيلو (حجم كبير)
- الثوم : 5 فصوص
- مرق دجاج : كوبان وربع
- كريمة الطبخ : كوب
- الشبت : كوب ونصف
- الخردل : ملعقة صغيرة وربع
- ملح : ملعقة صغيرة
- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير
اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على العلبة، عندما تنضج، صفّيها جيدًا من الماء وضعيها جانبًا.
سخّني الزيت في قدر على حرارة منخفضة أضيفي الثوم وقلّبي المزيج لدقيقتين.
أضيفي مرق الدجاج وارفعي الحرارة زيدي كريمة الطبخ وحرّكي جيدًا.
أضيفي الخردل والشبت عندما يغلي المزيج، خففي النار واغلي المزيج على حرارة هادئة حتى يكثف.
أضيفي مكعبات سمك السلمون حرّكي المزيج، وضعي الغطاء واغلي المكونات لـ5 دقائق.
زيدي الروبيان وحرّكي المزيج اطهي المكونات لـ4 دقائق حتى ينضج الروبيان والسلمون بالكامل.
أضيفي المعكرونة إلى المزيج حرّكي المكونات وأطفئي النار، ثم قدّمي الطبق ساخنًا.