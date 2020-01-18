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مرأة

طريقة عمل مكرونة سي فود بالصوص الأبيض

السبت 18/يناير/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد المكرونة هي احدي الاطباق التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مكرونة سي فود بالصوص الأبيض

المقادير
- سباكتي : 500 جرامًا (مكرونة)
- فيليه السلمون : 500 جرامًا (مكعبات)
- الروبيان : 1 كيلو (حجم كبير)
- الثوم : 5 فصوص
- مرق دجاج : كوبان وربع
- كريمة الطبخ : كوب
- الشبت : كوب ونصف
- الخردل : ملعقة صغيرة وربع
- ملح : ملعقة صغيرة
- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة
طريقة التحضير

‏اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على العلبة، عندما تنضج، صفّيها جيدًا من الماء وضعيها جانبًا.‏
‏‏ سخّني الزيت في قدر على حرارة منخفضة أضيفي الثوم وقلّبي المزيج لدقيقتين.‏
‏ أضيفي مرق الدجاج وارفعي الحرارة زيدي كريمة الطبخ وحرّكي جيدًا. ‏
‏ أضيفي الخردل والشبت عندما يغلي المزيج، خففي النار واغلي المزيج على حرارة هادئة حتى يكثف.‏
‏ أضيفي مكعبات سمك السلمون حرّكي المزيج، وضعي الغطاء واغلي المكونات لـ5 دقائق.‏
‏ زيدي الروبيان وحرّكي المزيج اطهي المكونات لـ4 دقائق حتى ينضج الروبيان والسلمون بالكامل.‏
‏ أضيفي المعكرونة إلى المزيج حرّكي المكونات وأطفئي النار، ثم قدّمي الطبق ساخنًا.
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