تعد المكرونة هي احدي الاطباق التي يعشقها الكثير، ولذلك نقدم لكي طريقة عمل مكرونة سي فود بالصوص الأبيض



المقادير

- سباكتي : 500 جرامًا (مكرونة)

- فيليه السلمون : 500 جرامًا (مكعبات)

- الروبيان : 1 كيلو (حجم كبير)

- الثوم : 5 فصوص

- مرق دجاج : كوبان وربع

- كريمة الطبخ : كوب

- الشبت : كوب ونصف

- الخردل : ملعقة صغيرة وربع

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأبيض : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : ملعقة صغيرة

طريقة التحضير



‏اسلقي المعكرونة بحسب التعليمات المدونة على العلبة، عندما تنضج، صفّيها جيدًا من الماء وضعيها جانبًا.‏

‏‏ سخّني الزيت في قدر على حرارة منخفضة أضيفي الثوم وقلّبي المزيج لدقيقتين.‏

‏ أضيفي مرق الدجاج وارفعي الحرارة زيدي كريمة الطبخ وحرّكي جيدًا. ‏

‏ أضيفي الخردل والشبت عندما يغلي المزيج، خففي النار واغلي المزيج على حرارة هادئة حتى يكثف.‏

‏ أضيفي مكعبات سمك السلمون حرّكي المزيج، وضعي الغطاء واغلي المكونات لـ5 دقائق.‏

‏ زيدي الروبيان وحرّكي المزيج اطهي المكونات لـ4 دقائق حتى ينضج الروبيان والسلمون بالكامل.‏

‏ أضيفي المعكرونة إلى المزيج حرّكي المكونات وأطفئي النار، ثم قدّمي الطبق ساخنًا.