محافظ الجيزة يسحب تراخيص سيارات نقل تسببت في إعاقة الحركة المرورية ..شاهد

شهدت إحدى جولات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعاملا حازما حيال سيارات النقل الجماعي والسرفيس التي تعيق حركة المارة والسيارات، وتتسبب في إحداث إعاقات مرورية كبيرة.



وكلف المحافظ رئيس حي شمال الجيزة ورئيس جهاز السرفيس بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل.

وشدد حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين.

ووجه جهاز السرفيس بتكثيف الحملات علي مستوي قطاعات المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمنع الوقوف الخاطئ لسيارات النقل الجماعي والسرفيس.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة.