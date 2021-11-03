شبورة تصل لحد الضباب.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس الأيام القادمة، واعتبارا من يوم الجمعة القادمة، تشهد نشاطا للشبورة المائية الكثيفة أحيانا، على بعض الطرق التي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه الشبورة المائية الكثيفة سوف تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام القادمة، قالت هيئة الأرصاد، "يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الاستقرار في الطقس تستمر على البلاد حتى يوم الثلاثاء المقبل، يصاحب ذلك نشاط الشبورة المتوقع أن يزداد اعتبارا من طقس الجمعة، يصاحبه أيضا نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 19

السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21