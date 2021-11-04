مكافأة الخمسين.. عبد الرحيم كمال: مكالمة الرئيس السيسي الأهم في حياتي



كشف الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، عن أقرب الأعمال لـ قلبه، قائلا: مسلسل الرحايا هو الأقرب، لأنه كان بمثابة البداية له، متابعا: الرحايا أتصورت عند بيتي واتعرفت بسببها في الوسط".

وأضاف "عبد الرحيم كمال"، خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مكالمة الرئيس السيسي له أهم مكالمة حصلت في حياتي"، متابعا: "أنا اعتبرت المكالمة مكافأة الخمسين عام".

وأوضح :" لم أشعر أن المكالمة تخصني بشكل شخصي، بل هي هدية لمهنتي وزملائي في المهنة، المكالمة دليل على مدى تقدير الرئيس السيسي للمهنة.

وفيما يخص مسلسل “القاهرة كابول”، قال:" القاهرة كابول كان أكثر مسلسل أنا خايف منه على الأطلاق، لأنه يتحدث عن الإسلام السياسي والسياسة".